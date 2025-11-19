喬許葛洛班明年2月來台開唱 亞洲巡迴首站在台北

【緯來新聞網】多次拿下東尼獎、艾美獎、葛萊美獎提名的美國創作歌手喬許葛洛班（Josh Groban)將於2026年2月11日首度在台北國際會議中心舉辦「GEMS World Tour」同時作為亞洲首站曝光，有粉絲在公布後留言表示「現場聽〈You Raise Me Up〉應該會忍不住哭」，討論度迅速延燒。

美國創作歌手喬許葛洛班將於明年來台開唱。（圖／TIMELESS ASIA 提供）

Josh Groban 以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3500 萬張。今年 5 月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾。演出之外，Josh Groban 也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《理髮師陶德》《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》，並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《Glee 歡樂合唱團》、《The Good Cop》以及《熟男型不型》（Crazy, Stupid, Love）等作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身份。此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。



這次台北演出，他將以代表作品為主軸，包含《To Where You Are》《Evermore》以及多年來受到全球傳唱的《You Raise Me Up》，搭配完整視覺燈光效果，呈現完美演出。「Josh Groban: GEMS World Tour – Taipei」將於 2025年11月27日上午10點開放遠傳優先購票，11月28日中午 12點全面開賣，相關演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。



Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》

活動日期 EVENT DATE：2026年2月11日

演出地點 VENUE：TICC 台北國際會議中心大會堂（台北市信義路五段1號）

票價 TICKET PRICE：$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880

VIP套票 VIP Package：$14300/$13800/$8300/$7900



Josh Groban 官方會員優先購：11月19日10:00AM至11月20日10:00PM

遠傳用戶優先購：11月27日10:00AM至11月27日10:00PM

全面公開啟售：11月28日12:00PM起

喬許葛洛班明年來台開唱，也是他巡迴中的亞洲首站。（圖／TIMELESS ASIA 提供）

