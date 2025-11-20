喬許葛洛班明年2月11日來台開唱 亞洲巡迴首站在台北

美國創作歌手喬許葛洛班 Josh Groban。（圖／Timeless Asia提供）





美國創作歌手喬許葛洛班 Josh Groban明年正式登台。主辦宣布，他將於2026年2月11日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」，同時作為亞洲首站曝光。有粉絲在公布後留言表示「現場聽《You Raise Me Up》應該會忍不住哭」，討論度迅速延燒。

Josh Groban 以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3,500 萬張。今年 5 月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾，曲目多以生涯經典為核心，也成為此次世界巡演的前哨站。代表作品包含《To Where You Are》《Evermore》以及多年來受到全球傳唱的《You Raise Me Up》。

演出之外，Josh Groban 也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《理髮師陶德》《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》，並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《Glee》《The Good Cop》以及《Crazy, Stupid, Love》等作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身份。此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。

這次台北演出，他將以代表作品為主軸，搭配完整視覺燈光效果，呈現從柔情到磅礴的演出層次。「Josh Groban: GEMS World Tour – Taipei」將於2025年11月27日上午10點開放遠傳優先購票，11月28日中午12點全面開賣。更多演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。



