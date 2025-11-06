喬遷升級 商研院中部辦公室新址揭幕 共同見證邁向新里程碑
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】財團法人商業發展研究院（Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院(CDRI)」）繼開辦南部院區有成後，再籌設中部辦公室深耕中部地區，歷經多年，自負盈虧，從零到有，如今規模粗具，為擴張業務與增加人員，提升研發服務能量，於今（6）日在臺中市西區忠明南路497號(國泰忠明大樓)17樓A室現場舉辦「財團法人商業發展研究院中部辦公室喬遷揭牌儀式」，廣邀產官學研各界貴賓、地方賢達與合作夥伴，共同見證邁向新里程碑。
儀式由商研院(CDRI)董事長許添財、院長王建彬、副院長張皇珍及中部辦公室主任程麗弘與貴賓代表聯袂揭牌。到場貴賓包括勞動部勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長、臺中市政府經濟發展局林敏棋副局長、臺中市政府勞工局施淑珠主任秘書、台中市商業會謝豐享理事長、台中市產業創新協會謝舜星理事長、中美和石油化學股份有限公司何敏豪董事長、臺灣智輝農業生技股份有限公司江智超董事長等30多位，氣氛熱絡，喜氣洋洋。
董事長許添財表示，財團法人商業發展研究院為服務業之國家級智庫，主要任務與服務：
1. 對政府提供在產業經貿發展的戰略建言，與相關的經商環境改善、法制優化、服務業國際化發展等政策與策略建議。
2. 建置服務業資料庫與統計指標，提供產業資訊與趨勢掌握。
3. 研發商業新科技應用與創新商業模式，輔導推動產業數位AI與ESG永續雙軸轉型升級與價值創新。
4. 培育數位經濟發展與商業行銷新科技人才，提升我國商業與服務貿易的國際競爭力。
5. 平衡國內區域商業發展，並輔導廠商國際市場鏈結與跨國企業合作，提升世界經濟參與與國際市場滲透率、影響力。
許添財進一步指出，目前商研院服務據點由臺北擴及高雄與臺中。研發服務(研究所與服務中心)倍增為10個單位。每年直接輔導服務的廠商家數從早期的一年不到一千家，成長為目前的一年近兩萬家。更設有「產業資訊服務」與「淨零轉型即服務」(Net-Zero as a Service)兩大訂閱智能化服務平臺，後者更可協助廠商執行省錢有效或免費的碳盤查、健檢與綠色金融DIY。
展望未來，中部辦公室將持續扮演商研院(CDRI)中部地區服務中心與合作平臺角色，積極串聯臺中市政府與中部各縣市地方政府、企業及學研機構，深化產官研三方合作。透過在地服務、資源整合與跨域鏈結，推動中部商業服務業創新升級，提升整體競爭力，並帶動區域經濟蓬勃發展。
