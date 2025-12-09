喬21萬債務不成惱怒！新北木工拿雙鋸砍傷債主及勸架友人
記者莊淇鈞／新北報導
新北市中和區民德公園旁，本周日（7日）發生1起傷害案，1名67歲張姓老翁向友人73歲辜姓老翁借了21萬元拖帳不還，先是相約在民德公園內喬債務，但談判破裂，張男竟拿了預藏的2把鋸子追砍辜翁，還砍傷勸架的林翁，所幸遭砍的辜、林2人經送醫救治後大礙，警方到場將張翁逮捕，詢後殺人未遂、傷害罪嫌送辦，檢方聲押獲准。
據了解，擔任木工的張翁之前曾向友人辜翁借了21萬元，但張翁拖欠許久並未歸還，辜翁多次索討未果因此開始有了紛爭。事發當天張翁騎機車至新北市中和區民德公園找正與友人聊天的辜翁，於是趨前準備商討債務。
但雙方才談沒幾句就爆發口角，坐著輪椅的辜翁氣得以電動輪椅離開現場，豈料料張翁突然拿出預藏的2把木工用鋸子追砍辜翁，導致辜翁手部及腿部切割傷，而友人林翁上前勸阻時也遭張翁拿鋸子攻擊，造成手部切割傷。
轄區中和警獲報趕抵，將拿雙鋸逞凶的張翁制伏，警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌將張翁移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後聲押獲准。
