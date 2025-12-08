喬21萬元債務不成 67歲男竟揮雙鋸劃傷73歲債主

cnews204251208a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和區民德路一帶，昨（7）日下午3時許，傳出67歲張姓男子，手揮雙鋸企圖攻擊坐在輪椅上的73歲辜姓債主。中和警分局表示，員警獲報到場發現，辜男手部及腿部受傷，但無需就醫。但2人拉扯過程，卻波及1名林姓男子，造成他手部受傷，由119救護人員送往板橋亞東醫院救治，2人皆無生命危險。全案訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌，移送新北地方檢署偵辦，張嫌則被新北地院裁定羈押。

警方表示，昨天下午獲報有人雙手各拿著1把鋸子，疑似要滋事，立即派遣轄區國光派出所及偵查隊警力，趕赴現場處理，當場制止並逮捕張姓犯嫌。初步調查，張嫌疑與辜姓男子，有21萬元的債務糾紛，2人在相約討論償還債務的問題。

中和警分局表示，過程中，疑因張嫌要壓低償還額度被拒，雙方一言不合後，張嫌突然失控，自褲子口袋拿出工作用鋸子，朝辜男揮砍。現場1名60歲林姓男子，見狀上前勸阻，也遭到攻擊。員警則在現場查扣作案兇器鋸子2把。

