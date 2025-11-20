單側耳悶聽力變差要小心！醫示警可能是鼻咽癌前兆

「當初就是鼻塞，鼻子裡有分泌物擤不出來，擤太大力還會有血絲，總是覺得左側耳朵悶悶的，聽力受到影響……」，這些症狀大約兩個月都治不好，陸續在附近的診所就醫，一直吃感冒藥症狀都沒改善，後來左側頸部竟然摸到了一顆硬硬的腫塊，雖然不會痛，但是有慢慢變大的跡象，華哥嚇的趕快上大醫院檢查，確診已是鼻咽惡性腫瘤第四期。

6種症狀出現要小心

1.頸部腫塊：通常是癌細胞轉移到頸部淋巴結，摸起來是固定的，不會痛，會持續長大，通常在後頸部。



廣告 廣告

2.口水混有血絲：腫瘤表面血管出血，跟著鼻水倒流被吐出來，有時候會聞到血腥味。



3.耳悶塞或漸進性單側聽力損失：鼻咽癌長在耳咽管旁邊，腫瘤壓迫會造成耳咽管阻塞，初期會導致低頻耳鳴，然後完全阻塞會造成中耳積水，所以，單側中耳積水一定要檢查是否有鼻咽癌。



4.漸進性鼻塞：鼻咽癌在鼻腔最後面，大約7到8公分處，如果持續長大，會造成鼻塞，尤其晚上睡覺躺著的時候，會更明顯，因為軟顎往上關閉，會讓鼻塞感更明顯。



5.複視：鼻咽癌往上侵犯會陸續造成第三、第四、第六對神經麻痺，這些神經是控制眼球轉動的神經，如果受到侵犯，會依序麻痺，造成眼球運動受限，然後眼睛看腫瘤那側的時候就會產生複視。



6.半邊臉麻：如果腫瘤再更往上侵犯會造成第五對神經麻痺，第五對神經控制臉部的感覺，被侵犯的時候會造成臉麻，如果有神經部分的侵犯，就是已經侵犯到顱底了，通常就是第四期的鼻咽癌。

致病3大因素

▓環境因素

耳鼻喉科主治醫師張耕閤表示，所謂「環境因素」，指的是患者平常的飲食與工作家庭所接觸到的東西，像是常吃煙燻或醃漬食物，裡頭的致癌物長期刺激喉嚨，會提高罹患鼻咽癌的風險，還有長期在含有工業用原料如石棉、鎳、鉻等環境下工作的人，都有較高的罹癌機會。



▓EB病毒感染

95％以上的鼻咽癌，主要是跟EB病毒感染有關，張耕閤指出，EB病毒和一般感冒病毒一樣，都能透過飛沫傳染，有的患者感染EB病毒也會有感冒鼻炎的症狀，但大部分受到感染患者的症狀都很輕微，甚至沒有感覺，只是一旦遭到EB病毒感染，就可能以潛伏性感染的方式永遠躲在人體。全世界大部分的人在兒童時期都有感染過EB病毒，但只有少部分人在成年後有鼻咽癌的發生。

醫學界常用抽血檢驗EB病毒的DNA或者血清，來判讀患者的鼻咽癌指數，通常是確定診斷鼻咽癌後，再追蹤是否有早期復發的可能，一般指數200以下算是ok，如果持續上升或者轉移了，驗出來的數值有時候都是幾千甚至幾萬的數據。目前EB病毒的致病機轉尚未完全釐清，至於常常感冒引發鼻炎或有過敏性鼻炎的人則不用太擔心，並不會因此增加罹患鼻咽癌的風險。

▓遺傳因素

鼻咽癌是華人特有的癌症，在歐美國家較為少見，尤其好發在南方的華人地區，台灣是高盛行率的國家之一。鼻咽癌的發生，與人種、基因有一定的關係，好發族群，主要是40～60歲之間的中年男性，大約是女性的三倍之多，為男性十大好發癌症之一。

(本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·單側鼻塞是「鼻竇炎or鼻過敏」？醫教判斷方式 冒3情況應同時求診牙醫

·一直鼻塞好煩！醫教「4大方法」改善鼻竇炎 多喝1飲品也有用