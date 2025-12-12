單側臉痛如火燒！8旬翁患「三叉神經痛」怕拔牙⋯醫1招雷射針灸緩解

80歲周姓老翁受牙痛困擾長達3週，雖曾至牙科求診，但因高齡、長期使用抗凝血劑，又合併心血管疾病，對拔牙產生極大恐懼，導致疼痛遲未改善，並同時伴隨腹脹、頭痛、口乾、口苦等不適，影響日常生活，經檢查後診斷為三叉神經痛，醫師建議他接受雷射針灸療程，症狀顯著改善，後續追蹤亦未再復發。











豐原醫院中醫科醫師林邑蓉表示，三叉神經痛是一種極度疼痛的神經疾患，通常表現為單側臉部的劇烈陣發性疼痛，右側較左側常見，患者會突然出現電擊、刀割或火燒般的劇烈疼痛感，亦可能合併情緒煩躁、眼睛乾澀等不適症狀。

怕痛、高齡可選雷射針灸



林邑蓉說明，對於高齡的三叉神經痛患者而言，若同時罹患慢性疾病，特別是心血管疾病，面臨拔牙時更容易引發血壓波動或心跳變化；曾接受心臟瓣膜手術的患者，甚至會增加細菌性心內膜炎風險。此外，長期使用抗凝血藥物者術後可能出血不易控制，使許多長者對拔牙或侵入性治療感到畏懼。

林邑蓉指出，雷射針灸是一種非侵入性、無痛的治療方式，治療過程當中不使用針具，對於害怕傳統針灸，或無法接受侵入性治療的患者十分友善，亦提供高齡牙痛患者緩解牙痛一項更安全的治療選擇。





雷射針灸抗炎止痛、加速修復



林邑蓉進一步解釋，雷射針灸結合中醫經絡理論與低能量雷射技術，透過低能量雷射可促進微循環、加速發炎物質代謝，進而達到抗發炎、止痛與促進組織修復的效果。除了三叉神經痛，目前雷射針灸可應用於多種疾病治療，包括：

缺血性中風

帶狀皰疹後神經痛

老年血管性失智症

肌肉骨骼疾病

肥胖

糖尿病

慢性腎病

近視

異位性皮膚炎

兒童發展遲緩

突發性神經性聽力損失

耳鳴

林邑蓉提到，目前雷射針灸仍未納入健保給付，患者需自費療程。她提醒，雷射針灸雖可有效緩解三叉神經疼痛，但若牙痛源自牙科疾病，仍需找出病因，持續接受牙科診治，透過跨專業合作才能達到最佳療效。

