單國璽基金會小小職人講座 提升原鄉孩童金融素養

天主教單國璽基金會攜手金融業者辦理「活出愛－小小職人暨金融素養」活動

台北富邦銀行許家豪副理為小朋友說明記帳與儲蓄觀念

天主教單國璽基金會為持續拓展原鄉學童的職涯視野，並培養基礎金融素養與理財觀念，攜手金融業者在屏東縣泰武鄉萬安國小辦理「活出愛－小小職人暨金融素養」活動，在職人講師生動有趣的分享下，引導學童認識貨幣，並建立適當的儲蓄與信用觀念，同時也介紹銀行多元的工作內容與職涯樣貌，為學童點亮通往「金」彩未來的基石。

單國璽基金會表示，擔任講師的台北富邦銀行許家豪副理從學童日常經驗出發，運用案例分享，說明管理金錢及分清楚「想要」與「需要」的重要性，並強調即使賺得多也可能會負債。課程同時帶入新臺幣與防偽設計的小知識，介紹不同面額紙鈔與硬幣，並示範「摸一摸、看一看、轉一轉」三步驟認識真鈔。在理財觀念部分，講師以200元零用錢為例，帶著孩子練習記帳，從傳統「收入－支出＝儲蓄」，進一步轉換為「收入－儲蓄＝支出」的「先存後花」觀念，鼓勵學童先預留儲蓄，再決定如何運用剩餘的金錢。

在「小小職人」的職涯探索面向上，許家豪副理介紹了銀行內部多元的工作樣貌，包括第一線櫃檯服務、負責帳務與金庫的後勤作業、維護系統與ATM的資訊人員、協助客戶規劃資金運用的理財與貸款專員，以及把關風險的風險管理與處理法律爭議的法務等。課程尾聲，講師以動畫故事說明「信用」的珍貴，提醒孩子借來的東西要記得歸還、說過的話要努力做到，因為信用難以累積，卻很容易因疏忽而受損。

萬安國小王國亨校長表示，本次課程讓學生學習懂得管理金錢、分辨想要與需要。他也鼓勵孩子將課堂所學帶回日常生活中實際練習。課程結束後，學童們分享自己的收穫，有孩子說，以前拿到零用錢都會很快花掉，現在知道要先存一部分起來；也有學童表示，回家想試著幫自己記帳，看看錢都花到哪裡去；還有人笑說，以後買東西前會先想一想「這是想要還是需要」。

單國璽基金會表示，透過「活出愛－小小職人」計畫，持續媒合企業力量與專業資源，為孩子們提供多元的職業與生活素養體驗，拓展視野、激發潛能。歡迎更多天使恩人與企業夥伴加入關懷原鄉孩童的行列，相關資訊可上單國璽基金會官網查詢。