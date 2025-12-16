單國璽基金會攜手台北富邦銀行 點亮原鄉學童的「金」彩未來

天主教單國璽基金會攜手台北富邦銀行，在屏東縣泰武鄉萬安國小辦理「活出愛－小小職人暨金融素養」活動。（圖：天主教單國璽基金會提供）

▲天主教單國璽基金會攜手台北富邦銀行，在屏東縣泰武鄉萬安國小辦理「活出愛－小小職人暨金融素養」活動。（圖：天主教單國璽基金會提供）

為持續拓展原鄉學童的職涯視野，並培養基礎金融素養與理財觀念，天主教單國璽基金會攜手台北富邦銀行，在屏東縣泰武鄉萬安國小辦理「活出愛－小小職人暨金融素養」活動。萬安國小王國亨校長表示，講座從學童日常經驗出發，藉由活動讓孩子能懂得管理金錢、分辨想要與需要，並鼓勵孩子將課堂所學帶回日常生活中實際練習。



王國亨校長開場時提到，孩子在老街或出遊時常「看到可以買就花光」，很少思考金錢的來源與價值。台北富邦銀行許家豪副理藉由一位年收入上億卻因亂花錢而破產的國際影星案例，說明若不懂得管理金錢、分不清「想要」與「需要」，即使賺得再多也可能負債。講師並引導學童透過講義上的情境練習題，實際練習區分「想要與需要」，學習在花錢前先替自己做選擇題，把「想要」暫時存起來，為更重要的目標預作準備。

課程同時帶入新臺幣與防偽設計的小知識，介紹不同面額紙鈔與硬幣，並示範「摸一摸、看一看、轉一轉」三步驟認識真鈔。孩子們更可以實際拿到真鈔，觀察鈔票上的凸印字樣、水印、安全線與變色數字，甚至發現肉眼不易察覺的微縮文字，在遊戲式體驗中，對貨幣與金融安全有了更具體的認識。

在理財觀念部分，講師以200元零用錢為例，帶著孩子練習記帳，從傳統「收入－支出＝儲蓄」，進一步轉換為「收入－儲蓄＝支出」的「先存後花」觀念，鼓勵學童先預留儲蓄，再決定如何運用剩餘的金錢，同時說明儲蓄的三大用途：準備未來較大金額的支出、以備不時之需，以及透過利息讓錢慢慢成長。

在「小小職人」的職涯探索面向上，許家豪副理也特別介紹了銀行內部多元的工作樣貌，包括第一線櫃檯服務、負責帳務與金庫的後勤作業、維護系統與 ATM 的資訊人員、協助客戶規劃資金運用的理財與貸款專員，以及把關風險的風險管理與處理法律爭議的法務等。講師並分享自己負責品牌與社會關懷相關業務的經驗，讓孩子看見銀行不僅有數字與報表，也需要企劃、公關與溝通協調等不同專長，打破「銀行工作就是在數錢」的刻板印象，幫助學童對金融業有更立體的理解。

最後，以動畫故事說明「信用」的珍貴，提醒孩子借來的東西要記得歸還、說過的話要努力做到，因為信用難以累積，卻很容易因疏忽而受損。

天主教單國璽弱勢族群社福基金會運用長期深耕原鄉的經驗，透過「活出愛－小小職人」計畫持續媒合企業力量與專業資源，為孩子們提供多元的職業與生活素養體驗，拓展視野、激發潛能。衷心感謝富邦金控、勇源教育發展基金會、川流文化教育基金會、法鼓山慈善基金會等單位慷慨支持本會原鄉服務計畫，與本會攜手關懷原鄉弱勢孩童，播下愛的種子，並以行動實踐「活出愛」的精神。天主教單國璽基金會將持續透過陪伴原鄉學童來傳遞活出愛，也歡迎更多天使恩人與企業夥伴加入我們的行列，一起關懷社會上需要被看見的角落！捐款訊息及活動詳情請至官網查詢（https://shan.org.tw/）。