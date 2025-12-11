單孔達文西 乳癌手術重要革新

微創手術已成外科重要發展趨勢，達文西手術也從過往的多孔、雙孔，演進至單孔技術。新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬醫師表示，單孔達文西SP系統僅需在病人身上開一個微小切口，器械手臂與內視鏡就可由同一管套進入體內，搭配3D影像系統，就能在狹窄空間，例如前哨淋巴摘取，執行上更精準、更穩定，避免傷害周圍預防手臂水腫，更可縮短手術時間，也大幅減少術後疼痛與恢復期，是乳癌手術重要的技術革新之一。

新光醫院於今年五月率先引進；截至目前，鄭翠芬主任以SP手術系統為三十位乳癌病友完成乳房切除與同步重建。鄭主任指出，單孔SP從腋下執行這類型的狹小空間手術特別有優勢，其「單孔進入、體內展臂」的設計，能使器械保持高度靈活，進行更完整與精準的淋巴清除與取樣。

鄭主任更分享個案，有一名在外院確診第二期乳癌的女性病友，因執行手術需在乳房外科與整形外科間往返討論，且被建議手術要分兩次進行，使她對治療產生疑慮，擔心缺乏整合性照護。在得知新光醫院提供達文西技術後前來就診，與鄭翠芬主任諮詢後發現，從腫瘤切除到重建的所有流程都能由同一位醫師一手評估、測量與手術，讓她獲得極大的安心。最終接受以單孔SP系統完成的一次性手術，並在術後四十八小時順利出院，一週內移除引流管。該名病友表示，術後疼痛明顯比預期輕微，且重建外型與對側乳房高度接近，感受到微創手術帶來的差異。

台灣在乳房微創及達文西手術的成熟技術與豐富經驗，引起國際頂尖專家的關注。其中包括現任日本龜田醫療中心乳房中心主任、國際公認的內視鏡乳房手術與微創乳癌治療先驅：福間英祐教授（Professor Eisuke FUKUMA）。起因日本正準備於二○二六年啟動「有條件給付」的機械手臂乳房手術，但由於技術剛起步，福間教授在累積十多例經驗後，得知新光醫院在此領域有超過三百例的個案，特別來台進行手術觀摩。