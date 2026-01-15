單季新高…台積電Q4財報 日賺逾56億

受惠於ＡＩ晶片客戶訂單湧入，台積電不僅本季營收可望寫下單季新高、且將是最強首季表現，全年營收和獲利也將續創高，再創半導體產業的奇蹟。

台積電昨天公布去年第四季財報，單季合併營收一點○五兆元，稅後純益五○五七點四億元，以九十天的營業日計算，等於每天賺進逾五十六億元，是歷年賺最多錢的一季。因先進製程比重拉升，晶圓代工平均單價上揚，去年第四季毛利率達到百分之六十二點三，營業利益率為百分之五十四，稅後純益率百分之四十八點三，「三率同升」，每股純益十九點五元、全年每股純益六十六點二五元，均創新高。

台積電指出，主因ＡＩ晶片強勁需求，七奈米以下的先進製程營收比重達到全季晶圓銷售金額百分之七十七，先進製程成為推升營收和獲利主要動能。

台積電預估本季營收仍受惠ＡＩ、５Ｇ和ＨＰＣ（高效能運算）晶片需求強勁，本季合併營收將落在三四六億至三五八億美元區間，以中間值三五二億美元計算（約新台幣一兆一一二三億元），遠超過市場預期的三三二億美元。若以美元計價觀察，打破以往第一季因春節而營收下滑的季節性慣例。

談到ＡＩ落地應用，台積電董事長魏哲家說，有大型雲端業者分享，ＡＩ已用來改善社群媒體軟體效能，帶動使用者持續成長；台積電內部也透過ＡＩ提升生產力。他表示，只要生產力提升百分之一到二，對台積電幾乎等同「免費增加的產出」，也有助在成本偏高階段維持相對穩健的獲利表現。

魏哲家說，ＡＩ不只是存在，且正逐步融入日常生活，台積電將其視為長線「巨大趨勢」。至於半導體景氣能否連續多年維持強勁，他說，「老實說我不知道」，但他認為ＡＩ發展看來將延續多年。台積電仍會聚焦技術領先、製造卓越，並與客戶建立高度互信的合作關係，支撐未來成長動能。

