單戰口令擬明年大改版 「以火力掩護我」將走入歷史

國軍單戰報告詞：「單兵注意，抬頭觀察，由左至右，由近而遠，反覆觀察。」

被YouTuber當作影片主題，還原役男在新兵訓練時期得學習與背誦的「單兵戰鬥基本教練」報告詞，而這些沿用數十年的「單戰」口令，國軍規劃明年將大幅度改版。

記者詢問當過兵的民眾吳先生，是否記得單戰的口令？吳先生表示，「不好意思，我真的忘記了。」

當過兵的民眾陳先生回憶，「忘記了，左欺敵......真的忘記了。」

另一名當過兵民眾鄭先生說：「我覺得操演背那些口令真的滿複雜的。」

當過替代役的民眾徐先生則認為，「10幾年前的東西都沒改的話，如果現在可以，國防部那邊可以再換的話，感覺會更好。」

當過兵民眾林先生說道，「口令簡潔可以記得更久一點，當然是有好處的啊。」

實際詢問當過兵的民眾，大多數人都已忘記繁雜的單戰內容。目前國軍單戰大略分為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」等6個篇章，近期還會加入「戰傷救護」。

軍事專家說明，「單戰」是協助新兵理解狀況應處方式，透過口訣與反覆操練形成肌肉記憶，但隨著作戰環境改變、現代戰術戰法更新，單戰也必須與時俱進。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「其實美軍有類似的這些準則，只是更為簡潔，不會像國軍一樣會把情境導入，所以變得比較難記憶。戰場新出現的一個樣態，都會再融入這個戰鬥基本口令之中。」

專家指出，國軍近年受美軍影響，更加注重互通性、溝通性，期待更新後的單戰以短句、清晰為主，也要讓役男理解意義，避免淪為死背。

對此陸軍司令部回應，單戰後續將朝「好記、好念、易懂」方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實際需求。