單手灌籃下秒「籃球架倒塌」！17歲少年遭砸破頭身亡 球隊發聲哀悼

巴西一名17歲少年日前大秀灌籃，未料下秒「籃球架倒塌」，他當場遭砸破頭身亡。圖／翻攝自X

生死一瞬間！近日巴西一名 17 歲少年在與友人打籃球時嘗試帥氣灌籃，卻意外引發悲劇。就在他完成動作的下一秒，整座籃球架竟突然倒塌，讓他當下他措手不及，被擊中頭部，當場不治。

根據外媒報導，事故發生於15日，地點在聖保羅東區的一處公共球場，該球場曾砸下110萬雷亞爾（折合台幣約644萬元）進行全面翻修，並於去年7月重新啟用，沒想到啟用才1年多就爆出致命意外。

官方表示，受害者里維（Levi Edson Corrêa）在灌籃時單手扣住籃框，並將手懸掛於籃筐下，疑似因此導致籃球架失衡倒下，突如其來的墜落讓他來不及躲避，頭部遭重擊，傷勢致命。目前警方已將此案列為「可疑死亡」，並封鎖現場展開調查。

廣告 廣告

里維生前效力於非營利體育組織「佩拉爾塔斯」（Peraltas）的U17隊伍，該組織也發文哀悼表示，「我們失去了一位光芒四射的年輕人，他友善、有禮，是值得信賴的朋友，也擁有一顆偉大的心。」

巴西全國籃球聯賽（NBB）也在社群平台發表聲明，對這起悲劇深表哀痛，並向所有認識、陪伴或曾欣賞里維的人致上慰問。

巴西全國籃球聯賽（NBB）在社群平台X上發聲哀悼。圖／翻攝自X



回到原文

更多鏡報報導

一堆人都忽視！出現5症狀恐是「沉默殺手」找上門 早餐吃不下也要留意

她借13萬卻要還1260萬！放貸人2招設陷阱 警方揭「套路貸」2特徵

她遊峇厘島竟送命！疑「食物中毒」惹禍 醫揭旅館做1事成致命關鍵