單打獨鬥怕被民進黨電爆？學者分析：「這3縣市」最可能藍白合

即時中心／高睿鴻報導

明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；不過，藍營卻遭部分支持者挨批腳步太慢，眼見民進黨、甚至民眾黨已陸續推出縣市長人選，國民黨卻未見太多消息。時常針砭時事的文化大學教授鈕則勳就說，好歹像台北、桃園這種藍營尋求連任的縣市，應立即提名才對；另，他也表示應盡速啟動「藍白合」談判，並認為，新竹市、嘉義市、宜蘭縣是最可能禮讓白營的選區。

鈕則勳認為，台北、桃園、與其他藍營執政尋求連任的縣市，國民黨應立即提名，「至少讓外界覺得，藍營針對明年縣市長選舉，已經開始動了」。他接著又說，南2都高雄、台南，也應立即徵召立委柯志恩、謝龍介，畢竟兩人經營佈局許久；加上綠營初選競爭激烈，藍營相對可以逸待勞。

但相較於上述幾個選區，鈕則勳繼續分析，新北、台中的情況，就比較複雜得多；因為前民眾黨主席黃國昌已表態想選新北、後者光是藍營內部，就有立委江啟臣與楊瓊櫻競逐。他認為，由於黃國昌已確定參選，民眾黨正式擺開陣勢，藍營若太慢徵召、之後又想要啟動「藍白合」共推機制，恐怕會讓民進黨立委蘇巧慧「先跑3圈」。

鈕則勳也直指，國民黨在台中倘若辦初選，民進黨可能也有操作的機會，並從中獲益；江啟臣目前是立法院副院長，可以猛攻其是否辭副院長，這把火甚至可能連帶燒到立法院長韓國瑜。不僅如此，民眾黨可能也會趁機覬覦副院長位置，進一步衝擊藍白合。

面對兩黨合作可能製造的混亂，鈕則勳則分析，藍白還得談判哪些縣市該合作。他認為，最可能藍白合的縣市，就是新竹市、嘉義市、宜蘭縣；且進一步判斷，

新竹市已是民眾黨的本盤區，藍營順勢禮讓可當籌碼，再加上藍營自己沒有強棒的嘉義市，若白營立委張啓楷有意角逐，藍也可樂觀其成。





