單挑「苗栗王」鍾東錦！縣民為何選擇「有前科」的人？陳品安指苗栗「人與人之間非常靠近」：紅白場活動就是「搜集陳情」、隨時開始選民服務

民進黨中執會日前提名苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，對戰現任國民黨籍縣長鍾東錦。對此，陳品安今（2日）於電台節目《新聞放鞭炮》談及，即便鍾東錦有前科在身，苗栗縣民仍投票給他的一大原因，是苗栗人與人之間非常靠近，情誼連結很深。

節目主持人周玉蔻提及，鍾東錦擁有殺人未遂、傷害致死等前科，但苗栗縣民還是堅定地將選票投給他，「原因為何？」對此，陳品安回應，苗栗是相對比較保守的地方，且親族的網絡非常綿密、人與人之間的關係非常靠近，走在路上都會遇到親戚。

陳品安說，人跟人之間比較靠近的時候，外地人（指陳品安）要取得民眾信任，不是一件容易的事情。陳品安表示，要取得他們信任，就必須一直出現在他們眼前。她提及，近年有些年輕人的想法，都會覺得紅白場不要出席、不要這種人情排場，「但其實這在苗栗並不適用」。

陳品安指出，「當我真的走到這個地方，開始與縣民認識、接觸、交朋友，紅白場這樣的活動，是接觸人民、搜集陳情的做法」。陳品安也笑說，當她走在路上，縣民們知道她是律師、有法律背景，「我隨時都要開始選民服務」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、苗栗縣政府網站）

