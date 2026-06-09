單日最高引水量！高雄擴大越域引水 南化水庫蓄水率突破35％

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高市今擴大越域引水，滿載挹注南化水庫，為今年單日最高引水量。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄與台南共用南化水庫，梅雨滯留鋒面及西南氣流夾擊雨勢大，帶動旗山溪流量今年最高，擴大越域引水滿載挹注南化水庫，為今年以來單日最高引水量，提升南化水庫蓄水率突破35%，南部水情舒緩、審慎樂觀。

高雄市今天雨勢更大，強降雨一波又一波，山區降雨比平地多，以六龜區24小時累積雨量309毫米最大，其次為甲仙區24小時累積雨量247毫米，帶動旗山溪流量大幅提升，每秒超過153立方公尺，為今年以來最大流量。

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高雄與台南共用南化水庫，由於南化水庫集水區小，本流入流量不多，這波降雨也較少，主要仰賴高雄旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，這波降雨大幅提升旗山溪流量，擴大從甲仙堰越域引水，更是今年首次滿載引水，挹注南化水庫。

值得一提的是，旗山溪越域引水滿載流量為每秒30立方公尺，今年首季降雨不如預期難以達標，這波降雨提升旗山溪流量達5倍，成為今年首次滿載越域引水，最大單日引水量254萬立方公尺，為今年以來單日最高引水量，更是自6月4日降雨以來，累積越域引水量達844萬立方公尺。

市府根據氣象署資料，高雄市仍受滯留鋒面及西南氣流影響，山區有局部大豪雨，有助於旗山溪流量再提升，持續滿載越域引水挹注南化水庫，穩定南部用水。

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