單日雨量飆破77毫米！阿里山林鐵本線邊坡崩落 明日持續停駛

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阿里山林鐵原定今(11)日復駛，但因嘉義山區持續降雨，阿里山地區已有3處測站，單日累積雨量突破70毫米，導致本線邊坡土石崩落、軌道受損。(阿里山林鐵示意圖) 圖：取自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書

[Newtalk新聞] 受梅雨鋒面影響，南部連日降下劇烈雨勢，阿里山林鐵原定今(11)日復駛，但因嘉義山區持續降雨，阿里山地區單日累積雨量突破77毫米，導致本線邊坡土石崩落、軌道受損。因此阿里山林業鐵路及文化資產管理處下午宣布，明日全線各班次列車將持續停駛，下午5時才會完成路線修復。

近日南部山區雨勢不斷，其中阿里山降雨量驚人。根據氣象署資料，阿里山地區已有5處測站4天累積雨量突破200毫米，且降雨持續。截至今日下午3時20分，阿里山國小測站單日雨量已達77.5毫米，奮起湖與頭凍測站亦分別有得70.5毫米。

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林鐵及文資處指出，受強降雨影響，阿里山林鐵27K＋460獨立山路段及47K＋370奮起湖至多林路段出現土石崩落，需進行清理及軌道修復。考量現場作業安全，將視天候狀況機動施工，預計於明日下午5時前完成搶修。

受此影響，阿里山林鐵本線「嘉義－阿里山」明日各班次列車持續停駛；惟阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木三條支線維持正常營運。受影響旅客可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商ibon辦理全額退費。

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