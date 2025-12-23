單日6位數營業額全捐受害者家屬！店家善舉曝光 網讚爆：比某飲料好多了

台北市誠品南西店外，19日發生隨機殺人事件，當時有位機車騎士遭刺傷，隨後倒地送醫急救仍宣告不治。

捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，最終造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後，有不少人捐款給受害者及受害者家屬，連鎖火鍋店雞湯大叔南西店也拋磚引玉，宣布捐出12月21日當天12.7萬元營業額，依約全數捐贈予此次事件的受害家屬，此消息曝光被許多網友留言讚爆。

凶手張文在台北車站犯案後，跑到中山站附近的誠品南西店，當時有位機車騎士遭刺傷，隨後倒地送醫急救仍宣告不治，後來凶手張文也從誠品南西店6樓往下墜落，最終重摔身亡，目前這起案件警方人持續深入追查，試圖釐清完整案情。

廣告 廣告

火鍋店雞湯大叔昨（22）日也在Threads貼文，宣布將21日12.7萬元的營業額（不扣成本及折扣），將依約全數捐贈予此次事件的受害家屬。他們也表示，實際捐贈的單位與細節，會陸續確認完成後，第一時間向大眾透明回報。「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方。雞湯大叔 全體員工 敬上」。

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「比某飲料好多了」「很好吃的火鍋店，湯還可以試喝，會繼續支持，謝謝你們🤍」「決定吃爆」「謝謝你們 無條件支持愛心店家！會再找機會去捧場的」「默默執行企業社會責任，就是最好的行銷」「真的要去消費支持才行！」「不愧是我吃一次就愛上的火鍋店」。

更多鏡週刊報導

張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯

中山站隨機砍人引恐慌！ 噁男竟趁亂偷拍女生裙底當場被逮

鄭麗文東吳講座嗆提問「沒大腦」 副教授反擊：把在座各位當笨蛋？