單槍匹馬追垃圾車拜票 薛兆基用腳步傾聽基層聲音

薛兆基「追垃圾車拜票」，深刻體會基層生活節奏與民意溫度。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 不到下午四點，高雄市楠梓區國昌里巷弄間響起熟悉的垃圾車音樂，市議員參選人薛兆基選擇在這個再平凡不過的時刻展開行程，徒步沿著垃圾車路線逐戶問候、拜票。沒有宣傳車、沒有隨行團隊，他以最直接的方式接觸居民，聽見最真實的民意聲音。他強調，政治工作的核心是服務而非造勢，真正的接觸與傾聽，比任何宣傳更有力量。沒有鎂光燈的行程，或許低調，卻是他競選路上最真實的腳步。

在國昌里長陳健成陪同帶領下，單槍匹馬的薛兆基僅隨身攜帶少量文宣與名片。每當垃圾車音樂響起、居民走出家門倒垃圾時，他便抓緊時間，主動上前問候、寒暄，並簡短介紹政見。陳健成指出，候選人願意親自走進社區、與居民面對面互動，是一種誠意的表現。「各政黨的候選人我都歡迎，只要願意腳踏實地傾聽民意。我希望大家都能像他一樣，用行動贏得選民信任。」

現場氣氛親切自然。部分居民認出他後說「看過你的看板，本人比照片年輕多了！」也有民眾主動回應政見內容：「你提的樂齡長青局和楠梓大學城，我覺得很實在，這才是地方需要的政策。」

薛兆基一邊傾聽、一邊筆記，遇到民眾反映居住或交通問題時立即記錄重點。他表示，這樣的接觸方式讓他能直接了解居民需求，感受到社區真實的生活脈動。「每次交流都讓我更清楚基層的聲音，也更堅定繼續走下去的信念。」

整場拜票行動歷時約一個多小時。從第一個巷口到最後一個轉角，薛兆基幾乎未曾停歇；垃圾車緩緩前進，他的腳步也緊緊跟隨。過程中沒有喧嘩的口號，沒有鏡頭聚焦，只有一位候選人以最樸實的方式，逐一向居民問候、傾聽與記錄。

薛兆基表示，這次「追垃圾車拜票」的行動，讓他更深刻體會基層生活節奏與民意溫度。「民眾最在意的其實就是生活便利與社區安全，無論是停車問題、環境整潔還是交通動線，我都會整理、持續關注。」

薛兆基(右)主動上前問候、寒暄，並簡短介紹政見。 圖：薛兆基競選總部/提供

薛兆基(右)獨自沿著垃圾車路線，僅攜帶少量文宣與名片，與民眾近距離接觸。 圖：薛兆基競選總部/提供