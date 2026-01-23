單次最多18張！台鐵訂票張數改新制 自由座、連假加班車適用

【記者莊偉祺／台北報導】台鐵每日可預訂車票張數變多了！自乘車日3月3日起，將由6張調整為9張，包含自由座、連假加班車等，若以去回程方式訂票，單次則最多可預訂18張。

台鐵今（23日）宣布，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，以供更彈性的訂票選擇。

這次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）及兩鐵列車。措施調整後以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；若以去回程方式訂票，單次則最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。

台鐵說明，旅客完成訂票後，至台鐵售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，均可依調整後之張數上限取票。

另「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票、來回預訂8張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日（含）後，欲辦理換票並變更為3月3日前的乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理。

台鐵買票4大新規定。台鐵提供

