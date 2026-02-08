單獨取得2/3修憲資格！高市早苗率自民黨大獲全勝，在野席次腰斬、多名大老「失業」

日本眾議院大選結果，截至台北時間9日零時為止，自民黨不只確定單獨過半，甚至拿下至少315席眾議員，達到眾院總席次的2/3絕對多數門檻（310席），成為二戰後、首次由單一政黨完全掌控眾院2/3的政權。

《朝日新聞》指出，這次選舉結果，也超越前首相中曾根在1986年眾院選舉，締造的300席紀錄，成為自民黨自1955年創黨以來，國會席次最多的一回，也展現高市早苗的高人氣與穩固支持率。

至於在野勢力方面，針對移民議題的參政黨，在先前參議院獲得席次後，本次眾院大選也確定取得10席，比選前2席呈現大幅成長。不過，該黨原本是喊出「30 席」為目標，在小選舉區與比例代表區合計提名190名候選人，候選人數僅次於自民黨與中道改革聯合。

截至凌晨1時為止，各政黨 席次分佈 ：

自民黨 316

維新會 34

參政黨 13

未來團隊 10



中道 47

國民民主 28

共產黨 3

在野勢力「中道改革連合」遭遇慘敗。（美聯社）

日本選務人員正在清點選票。（美聯社）

最難堪的莫過於選前才整合更名的「中道改革聯合」，此次改選面臨重大挫敗，席次確定將從選前167席腰斬。多名重量級政治人物在小選舉區落敗，包含前立憲民主黨要角小澤一郎、岡田克也 等人，當初因為提問「台灣有事」，引發後續一系列爭議矛盾的岡田，則因為沒有重複提名比例名單，將無法敗部復活。

中道改革聯合是由立憲民主黨與公明黨眾院議員合流，主打對抗高市政權的保守與右傾路線，強調「多元」「包容」價值，選戰提出食品消費稅永久零稅率、導入夫婦別姓制度、維持非核三原則等政策。

然而，即便積極動員立憲民主黨背後的工會組織，以及公明黨支持母體「創價學會」的組織票，並試圖擴大吸引無黨派選民，仍無法抵擋高市早苗的超高人氣威脅。

對於這個選舉成績單，首相高市早苗隨即X平台，回應美國總統川普（Donald Trump）的祝賀，並表示衷心感謝溫暖的祝福，期待今春訪問白宮，「與美方一同推動進一步強化日美同盟。」

