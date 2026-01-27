單眼視力驟降別拖延 眼科醫師：恐與腦部病變有關

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

檢查發現王女士右眼視力僅剩0.1，與其自述症狀相符，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜後，皆未發現明顯異常。由於眼部結構無法解釋視力在短時間內快速惡化的原因，謝醫師提高警覺，懷疑問題可能來自視神經甚至腦部，隨即安排核磁共振（MRI）檢查。

影像檢查結果顯示，王女士腦部存在血管異常，經會診放射科醫師後，確診為「右側內頸動脈眼分支血管瘤」，血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊。隨後，醫療團隊安排放射介入治療，阻斷血管瘤內血流，成功解除對視神經的壓迫，降低日後失明及腦出血等嚴重併發症的風險。目前患者的右眼視力已有明顯回升，並持續於門診追蹤。

神經或腦部出現病變，也會影響視力

台北慈濟醫院眼科主治醫師謝繡卉指出，眼睛的功能主要在於接收光線並形成影像，再將影像轉換為神經訊號，經由視神經傳送至大腦視覺中樞進行解讀。由於視神經本身屬於中樞神經系統的一部分，一旦神經或腦部出現病變，便可能影響訊號傳導或視覺判讀，進而表現為視力模糊、視野缺損或影像變形等症狀。

臨床上，腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至部分神經退化性疾病，如多發性硬化症，都可能以視力異常作為早期表現。謝繡卉提醒，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被誤以為只是眼睛老化或用眼過度，若未及早診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

發現視覺異常，請盡速就醫檢查

此外，白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變或視網膜疾病，也都是造成視力下降的常見原因。謝繡卉說明，民眾因視力模糊就醫時，眼科醫師通常會先進行視力檢查，評估雙眼視力差異及下降程度，再透過裂隙燈顯微鏡檢查結膜、角膜、水晶體與前房狀況，並進行散瞳檢查，觀察視網膜、黃斑部及視神經情形，依檢查結果提供相應治療或進一步安排視野與腦部影像檢查。

至於視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉也提供簡易判斷方式。若症狀在充分休息後明顯改善，多半與長時間使用手機、電腦造成的眼睛疲勞有關，可透過適度休息、溫熱敷及輕柔按摩眼周獲得緩解；但若視力模糊持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、影像歪斜、顏色變淡等情況，就不應掉以輕心，應儘早就醫檢查。她強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，更可能為整體健康爭取關鍵治療時機。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

