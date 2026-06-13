單眼雷射10秒鐘，隔天正常生活，Smile Pro全飛秒近視雷射手術再進化
隱形眼鏡戴久了眼睛乾澀不適、運動時眼鏡總是不斷滑落…有近視的你，是否也有上述這些困擾呢？
近年來，近視雷射是越來越多人的矯正選擇。
手術的原理是利用雷射改變角膜弧度，就好比把一個帶有度數的鏡片雕刻在角膜上，讓影像能清楚聚焦在視網膜上，達到矯正近視的效果。
隨著科技進步，近視雷射已革新至 SMILE 微創手術，隨著傷口變小，也降低了術後的疼痛感、減少併發症，並加快術後的恢復速度、提升視覺品質。
結合了PRK表層手術與LASIK近視雷射兩種手術的優點，Smile近視雷射不需製作角膜瓣、無角膜瓣移位的風險，同時術後亦無需承擔長達一週的疼痛感、角膜白斑的風險與長期使用類固醇藥水併發青光眼的可能性，相較過去的PRK與LASIK，傷口只有0.2公分，通常術後2小時後就無不適感，大幅加快恢復的速度，也能降低乾眼症發生的機會。
SMILE近視雷射是運用飛秒雷射在角膜基質層精準雕刻出一個透鏡。接著製作一個筆尖大小的開口，再從此開口取出角膜透鏡，因手術期間能夠保留角膜結構中的前彈力層，有助維持角膜強度，同時提升術後度數的穩定度。
全新第二代的SMILE Pro全飛秒近視雷射具備中心視軸導引、散光軸度導引，幫助醫師更明確的定位，提升精準度與安全性。而且SMILE Pro的雷射掃描速度相當快，施打雷射的時間一隻眼睛僅需10秒鐘，6-8分鐘內即可完成手術。
SMILE近視雷射的恢復速度相當快，術後當日會有些許的異物感，回家休息幾個小時後可恢復到0.8至0.9的視力，到了隔天大約九成的人可以恢復到1.0的視力。
許多人也好奇，近視雷射術後到底會不會有副作用呢？
其實，近視雷射術後有水霧感、乾眼與夜間炫光的症狀都是正常的，一般來說，水霧感約1至3週會消散，乾眼約1至3個月內會恢復到術前的狀態，而夜間炫光的問題會在3個月左右逐漸改善。
當決定要做近視雷射後，一定要找到三個「好」。
首先，要有好的眼睛。要做近視雷射，眼睛的先天條件很重要，手術前將針對眼底到眼表面進行全面性的掃描，確保眼睛沒有嚴重眼疾，而由於近視雷射是角膜手術，角膜先天的厚度、強壯度與平整度也是影響病人是否可施作手術的關鍵。
再來，要選擇好的手術方式。最適合自己的手術方式就是最好的，目前市面上的三種近視雷射手術各有針對治療的角膜狀況，前來諮詢時不應心存定見，而是和醫師詳細溝通個人用眼需求，由專業醫師規劃個人化療程。
最後，要有好的醫師。選擇經驗豐富且具有原廠認證的手術醫師是基本條件，好的醫師應能以優良的手術技術，降低術中施打的雷射能量，並精準的計算矯正的度數，提高術後的視覺品質，並大幅降低手術的併發症，同時也應制定嚴格的手術施作標準，例如術後預留更多的角膜厚度，將病人的安全與健康放在第一優先。
雖然近視雷射已發展趨近成熟，但仍需仰賴周延的術前準備與經驗豐富的醫療團隊，來達到最理想的效果。
另外，近視雷射雖然可以讓我們擺脫眼鏡的束縛，但仍然應每年定期做眼睛的健康檢查，做好眼睛的保健，才是讓視力長存的正確觀念喔！
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