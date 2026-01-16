單純開啟手機藍牙不會直接導致個資或金錢被竊取

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「出門別開藍牙，否則手機會不知不覺被入侵，導致個資及金錢被竊取」？

單純開啟藍牙不會直接導致個資或金錢被竊取

發佈：2026-01-16

報告編號：3983

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳影片稱「手機藍牙未關恐遭盜用個資、金錢」；經查證，如果手機只是單純開啟藍牙功能並不會被駭，網傳影片說法不正確，且來源為AI生成的內容農場影片，並不可信。



一、資安專家表示，現代手機如果只是單純開啟藍牙，並不會導致個資或金錢被竊取，且無論Android、iOS或Windows等操作系統在藍牙配對時，均須進行數字比對、配對碼確認等安全驗證，不會在未經同意下就自動配對或傳輸資料。因此，網傳影片描述的「在不知不覺間連線」情節不會發生。



資安專家補充，只有在使用極為老舊的軟硬體、且攻擊者位於極近距離、目標裝置固定不動等特殊條件下，才可能利用漏洞入侵，現實中發生機率極低。



二、資安專家提醒，會不會被盜用個資及金錢，關鍵不在手機藍牙是否開啟，而是有沒有被騙輸入認證碼、密碼等資料。相較於藍牙，公共Wi-Fi才是風險更高的資安破口。



三、網傳影片來源並非警政、資安單位或新聞媒體，而是以AI生成的內容農場YouTube頻道。該帳號長期發布資安、防詐、健康等主題影片，但內容缺乏明確消息來源，封面與敘事風格高度重複，應為套用模板製作的AI生成內容農場影音，可信度不足。



網傳影片內容與現實不符，且來自可信度不足的內容農場頻道，因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近日網路流傳一段影片，提醒民眾出門時手機千萬不能開啟藍牙，否則可能在不知不覺中被盜用個資，銀行存款也不保。

影音平台流傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片的內容正確嗎？

單純開啟藍牙不會直接被盜用個資或金錢

（一）查核中心請資安專家劉彥伯協助檢視網傳影片。針對網傳「手機不關藍牙，就有可能在不知不覺中完成配對與資料傳輸」說法，劉彥伯表示，現在的手機如果只是單純「開啟藍牙」，並不會直接被盜用個資或銀行金錢。

他指出，除非手機或連接設備軟體過舊（例如15-20年前的軟硬體），攻擊者才有機會透過系統漏洞來入侵，但必須在攻擊者距離很近，且目標不能移動的條件下才辦得到。

劉彥伯表示，現代Android、iOS、Windows等操作系統在配對和建立信任關係時，都會實施數字比對、配對碼確認等安全認證，不會在沒有任何確認的情況下就自動連線所有功能，網傳影片裡所描述「不知不覺中連線」的情節並不會發生。

此外，劉彥伯也進一步說明，有些系統的設計是在手機選擇停用藍牙時，仍會維持低功率藍牙BLE，讓智慧手錶等持續保持連線之用，但不代表這樣就會自動被盜用資金、個資；也就是說，會不會被盜用個資及金錢，關鍵不在手機藍牙是否開啟，而是有沒有被騙輸入認證碼、密碼等資料。

劉彥伯說，網傳利用藍牙入侵的做法，基本上不可能辦到，必須是非常久遠以前的舊手機，才稍微有發生的可能性；他提醒，比起藍牙，公共Wi-Fi才是風險更高的資安破口。

（二）由國家資通安全研究院負責營運的TWCERT/CC於2020年在官網發布新聞稿指出，藍牙4.0與5.0被發現有嚴重漏洞，因此，推動藍牙無線通訊技術發展的藍芽技術聯盟（SIG）提醒用戶必須主動提防來自不明裝置的藍牙配對要求，只和自己信任的裝置進行配對連線。

查核點二：網傳影片來源

網傳影片為AI生成的內容農場影音

查核中心檢視發布網傳影片的YouTube帳號，並非政府警政或資安相關部門，也非新聞媒體所有。觀察該帳號上傳的內容，包括各種資安、防詐、生活妙招及健康提醒，但都沒有具體的消息來源，且這些影片的封面圖片、剪輯方式、敘述口吻的相似性及重複性也極高，合理懷疑是套用固定模板製作的內容農場AI影片，並非可信的消息來源。

查核中心過去也破解過「分享網路熱點給陌生人會被詐騙」、「使用公共充電線導致銀行帳戶被盜領」等假資安提醒影片。

經查，傳言描述的犯案手法誇大，目前台灣也查無網傳的詐騙或盜領事件；這和以往科技資安類未經查證的假提醒如出一轍，並不可信。