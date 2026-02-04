單親媽上班遭辱罵、工程師被孤立 法院重判霸凌需賠償

職場霸凌問題再度引發社會關注。台北市環保局一名清潔隊駕駛因將工會長官退出群組七次而遭解雇，法院判定解雇不合法一案，讓職場霸凌的定義與界線成為討論焦點。

根據職業安全衛生法規定，職場霸凌是指事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞或行為，導致勞工身心健康遭受危害。實務判決進一步指出，同事間偶爾的摩擦或不愉快並不構成職場霸凌，必須是以敵視、討厭、歧視為目的，透過連續且積極的行為，侵害人格權、名譽權，使受害者感到受挫、被威脅、孤立及受傷，帶來沉重的身心壓力。

言語霸凌是最常見的職場霸凌樣態。一名在長照機構工作的單親媽媽，長期遭負責人言語辱罵及咆哮，包括「你到底有沒有帶腦袋上班」、「要不是看你單親可憐才用你」、「看不慣你們這種單親的人領政府的錢」等侮辱性言語。該名單親媽媽多次在工作時哭泣，最終被診斷出患有焦慮症、憂鬱症等疾病。她向法院提告請求賠償，法院認定負責人職場霸凌屬實，判決應賠償十萬九千八百八十元。

關係霸凌則是最容易被忽視的霸凌行為，包括排擠、孤立、操弄人際關係等。一名工程師被認定藐視主管後，辦公位置被調至會議室，並受到嚴格限制：座位方向被限定、不准關門、禁止請假，且與其他同事隔離。除了會議室外，他只能前往茶水間和廁所，公司不給予任何工作，讓他整日呆坐，接受來往員工的側目。法院認為，公司的作法讓該名工程師被其他員工非議、蔑視，在同事面前顏面掃地，對其人格造成嚴重侮辱，屬於重大侮辱行為。

另一起案例涉及一名都更業務開發人員，在與公司訴訟確認僱傭關係存在並勝訴後，公司被迫讓她復職。然而，公司僅在走道旁擺放一張辦公桌，不提供電腦、電話、文具等基本辦公設備，使她無法以電話聯繫客戶或從事行政文書作業。法院指出，公司要求復職員工不需外出接洽客戶，但仍有打電話聯繫的必要。該員工的辦公設備與一般員工大相逕庭，裝設一支電話的花費並不高，公司卻故意不為，要求復職員工自行至其他辦公桌使用電話，要求過於苛刻。判決認定，公司明顯有不讓員工順利復職的動機，使員工在精神層面受到不利益對待，嚴重侵害員工的工作尊嚴，令員工產生職場遭排擠的強烈不適感受，判決公司應賠償十萬元。

這些判決案例顯示，法院對職場霸凌行為的認定標準日趨明確，雇主若有不當對待員工的行為，將面臨法律責任與賠償。

