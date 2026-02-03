單親媽媽嫁美籍男「家暴又酗酒」回國竟成性侵、殺人犯…她嚇到急斷婚

記者陳弘逸／高雄報導

單親媽媽跟美國籍男子結婚，丈夫返國後，無法再來台，事後妻子發現，他在美國犯下妨害性自主、謀殺、家暴等罪名遭判決在案，嚇到向法院訴請離婚獲准。（示意圖／PIXABAY）

高雄單親媽媽小花（化名）跟美國籍男子傳恩（音譯）結婚，未料，婚後1年，丈夫就酗酒惡習，還會言語羞辱子女，破壞玻璃，之後離境，想再來台遭否決；妻子提離婚，辦理未果，又發現男方在美國犯下妨害性自主、謀殺、家暴等罪名遭判決在案，嚇到向法院訴請離婚獲准。

判決指出，女子小花（化名）跟美國籍男子傳恩（音譯），因相同宗教信仰在網路結識、交往，還在2024年在台灣辦畢結婚登記，並同住高雄；未料，丈夫婚後染上酗酒惡習，還會以言語羞辱未成年子女，還曾破壞住處玻璃。

同年底，丈夫離境，2025年1月間申請來台探親居留遭否決後，就未再入境，小花曾寄送離婚協議書，但男方無法到場導致無法辦理，又得知，丈夫在美國犯下妨害性自主、謀殺、家暴等罪名遭判決在案，感震驚與難過不已，無奈向法院訴請離婚。

審理期間，傳恩都未出庭，也沒提出書狀聲明或陳述；法院依據戶籍謄本、結婚書約、家庭暴力通報表等證明，堪認小花主張為真實。

少家庭法官認為，雙方感情基礎業已破裂，客觀上難以期待回復，有難以維持婚姻重大事由，且男方自2024年12月29日出境後，就未再來台，雙方分居迄今，無任何幸福可期，因此，訴請離婚獲准，可上訴。

