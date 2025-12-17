單親媽媽張柏芝育兒技巧大公開！劉嘉玲爆料前婆婆評價

記者林宜君／台北報導

張柏芝身為單親媽媽，獨自照顧三名兒子，其中與謝霆鋒所生的謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus）已慢慢長大。她曾透露，平時會陪孩子運動、逛街，母子相處像朋友，幾乎不以打罵管教，因此在網路上獲得不少正面評價。

劉嘉玲曾在節目中指出：「小孩子的奶奶（狄波拉）一直誇讚妳，把他們教得太好了。」（圖／翻攝自iQIYI慢綜藝 YT）

劉嘉玲曾在節目中指出：「小孩子的奶奶（狄波拉）一直誇讚妳，把他們教得太好了。」這番話讓外界看見張柏芝在教養上的努力，與螢光幕前的爭議形象形成鮮明對比。張柏芝自己也曾說過：「教小朋友的時候，我很少駡，但是我會直話直說，然後永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』。」她認為孩子犯錯是成長的一部分，因此不會過度責備，也會陪伴孩子一起挑選衣物、討論搭配，讓孩子有自主空間。

廣告 廣告

從公開場合的表現來看，謝振軒與謝振南禮貌得體、表現自信，顯示張柏芝的育兒方式相當成功。（圖／翻攝自iQIYI慢綜藝 YT）

從公開場合的表現來看，謝振軒與謝振南禮貌得體、表現自信，顯示張柏芝的育兒方式相當成功，也讓她在不少粉絲眼中成為演藝圈的「好媽媽」代表。對於外界的讚美，張柏芝低調回應：「沒有，應該的，他們本性都很好的。」即使她與謝霆鋒已離婚多年，且男方長期與王菲復合，狄波拉與謝賢仍對張柏芝的教養方式讚賞有加，可見「會教小孩」在前公婆心中極具分量。

更多三立新聞網報導

粉絲瘋傳！杜強疑似住楊家 楊丞琳回台見面會掀熱議 網：滾回去

秋風生前曾在直播中露出不安！聽到「頭骨好看」直呼後背發涼 網友震驚

郭俊辰「真人」現身？闢謠「沒死」粉絲不買單 網喊：根本不同人

最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

