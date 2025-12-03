單親媽寫紙條勸他「好好活下去」 18歲逆子卻因手機被沒收殘忍弒母

桃園高職生殘忍弒母，一二審判19年10月徒刑。讀者提供

桃園市八德區一名18歲陳姓高職生不滿被母親沒收手機，竟持水果刀闖進母親臥室猛刺20多刀，犯案後自撥119報案，陳母送醫不治，桃園地院國民法官庭判陳男19年10月徒刑，檢方及陳皆提上訴，台灣高等法院3日駁回，維持原判，全案仍可上訴。

據調查，陳男自幼生長在單親家庭，他童年即被診斷出有自閉、過動病症，需定期服藥，又因情緒經常失控、易怒，被診斷出有反社會人格；陳母和兒子兩人相依為命，雖然陳男狀況頻頻，母親依然耐心扶養教導，還曾手寫紙條鼓勵兒子「好好活下去」，也經常提醒兒子不要沉溺於3C產品，顯見母愛深切的關懷。

意外發生於去年6月上午11點10分，陳男趁母親在房內休息，從廚房拿取1把水果刀，走進房間內朝熟睡中的母親身上猛刺，導致其頭部、左頸、胸部及腹部身中20多刀，直到11點30分，陳男才撥打119求助，救護人員趕抵後緊急將陳母送醫，無奈仍傷勢過重，同日下午1點宣告不治。根據目擊者轉述，陳男犯案後在房內晃來晃去，一副事不關己的模樣，令人詫異。

桃園地院國民法官庭審理，陳男稱自己的人生選擇經常被母親否定，累積下來的氣憤轉變為殺意，認只有殺了母親，人生才能繼續，國民法官認為，雖然陳男認罪也已表達懊悔，但鑑定報告指其「再犯風險高」，且手段激烈，一審判19年10月刑。

檢方及陳男均提出上訴，高院合議庭審理，維持一審見解，今駁回上訴。全案仍可上訴。



