單親媽幫販毒男友辦交保 返家才知他6度偷拍女兒洗澡連夜逃離

單親媽媽幫男友交保，意外揭發一起駭人真相。示意圖

新北市一名單親媽媽與林姓男友同住，原以為對方只是工作不穩、交友複雜，未料卻一步步跌進深淵還連累女兒！林男因涉嫌販賣第二級毒品遭警方鎖定，移送台北地檢署後，法院一度裁定5萬元交保；然而，就在女方協助辦理交保程序期間，檢警意外揭露更駭人的內幕，才讓林男的種種惡行被攤在陽光下。

檢警指出，去年初偵辦一起安非他命案件時，循線追查毒品來源，發現林男疑為上游藥頭之一，歷經數月蒐證後，於11月拘提到案。檢察官複訊後認為林男涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見，但法院最初僅裁定交保並限制住居。

廣告 廣告

不料，林男同居女友到法院辦理交保時，被警方通知需配合製作筆錄，過程中才得知，林男不僅涉及毒品案，警方在其手機內還發現多段偷拍影片，被害者竟是她尚未成年的女兒，內容涉及少女洗澡時的私密畫面。

突如其來的真相讓母親當場崩潰，為保護女兒安全，母女倆連夜搬離住處，並主動向檢警揭露，林男疑似在住處暗藏槍械。檢察官獲報後，立即通報社工單位，啟動緊急安置機制，並同步搜索相關處所，果然起出子彈、開山刀等違禁物品。

檢方指出，林男在短短一個多星期內，利用住處浴室對外窗緊鄰陽台的地形，多次架設器材偷拍，共拍攝6至7段影像。林男偵訊時雖坦承販毒，卻辯稱拍攝影片只是因為少女洗澡時「玩水」，想提醒同居人注意安全；不過，檢察官認為被害人年齡已超過12歲，該說法明顯牽強，難以採信。

檢察官不服法院交保裁定，隨即提出抗告，並補充林男涉及兒少性影像、持有槍彈等犯罪事證。高院審理後，認定林男有高度再犯及危害被害人安全之虞，撤銷原裁定，改命羈押禁見，林男在短暫重獲自由約一週後，最終被押入台北看守所。

台北地檢署21日偵查終結，認定林男涉犯《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《兒童及少年性剝削防制條例》等多項重罪，依法提起公訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

獨家／夜店大亨夏天倫血濺停車場 27歲犯嫌遭起訴...曝行兇動機

麻辣鍋變牢飯？滿堂紅負責人涉洗錢9億 虎爺台菜私廚老闆也涉案

聯絡簿風波鬧上法院！國中生遭公審「心靈受創」 恐怖導師判賠3萬9

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘