單親媽徒手悶死小姊弟！認生活、經濟壓力大 三審無期徒刑定讞

記者楊佩琪／台北報導

新北市中和36歲蘇姓單親媽媽於2024年5月間，在一家汽車旅館以枕頭悶死9歲、6歲的一對兒女。蘇女被逮後供稱原本在百貨公司當櫃姐的她，和前夫離婚後為照顧兒女及生病的家人，導致失業，龐大壓力讓她染上毒癮、酗酒，實在撐不下去才會犯案。一審、二審皆判處蘇女無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

2024年5月12日，蘇女帶著9歲的女兒和6歲的小兒子入住新北市中和一家汽車旅館後，打電話告知徐姓閨蜜，徐女因此帶的些餅乾、零食前來探視。當時徐女便發現蘇女精神狀況不佳，聊了約1小時得知蘇女近日經濟壓力大，因此14日上午，再度到汽車旅館探視蘇女。

廣告 廣告

沒想到一進汽車旅館房間，就見蘇女的一對兒女躺在床上，已經沒有生命跡象，蘇女則精神恍惚癱軟在地，嚇得徐女報警。警方趕抵，發現房間內有啤酒、K他命，不排除蘇女對兒女下藥後殺害。

而原本對兒女疼愛有加，經常在社群軟體上PO一家人開心合照，還曾寫下「要成為保護你們的天」的蘇女，坦承自己因經濟壓力太大，和前夫離婚後為了照顧2個孩子和生病的家人，最後不僅沒了工作，得向親友借錢度日，因此染上酗酒、毒癮，才犯下大錯。

一審新北地方法院國民法官庭認為蘇女無視子女的生命權，違背人母應有責任，依2個成年人故意殺害兒童罪，各判處無期徒刑。二審高等法院仍判無期徒刑。

更多三立新聞網報導

央廣內鬼駭官網換五星旗案偵結 2內鬼1廠商起訴！建請法案從重量刑

陳智菡敗訴！控林智堅圖利醫院容積率 法院判應賠償30萬

被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查

全台最大假出金集團「台版Jisoo」狂詐157億 一審重判24年

