單親媽想不開「殘殺2子望同上路」獨活冷血：我生的有權「帶走」他們

社會中心／新北報導

▲蘇女被控悶死親兒女，最高法院駁回上訴，無期徒刑定讞。（圖/資料畫面）

新北市一名蘇姓單親媽媽去年在一家汽車旅館以枕頭悶死9歲、6歲的一對兒女。新北地方法院國民法庭之前審理時，蘇女辯稱，孩子是自己所生，因此有權「帶走」他們，其想法被認為極為卑劣、自私，且手段相當兇殘，判蘇女無期徒刑；案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

回顧案情，蘇女於2024年5月12日帶著9歲的女兒和6歲的小兒子入住新北市中和一家汽車旅館後，打電話告知徐姓閨密，徐女便帶了些餅乾、零食前去探視。當時，徐女已發現蘇女精神狀況不佳，聊了約1小時得知，蘇女近日覺得經濟壓力大、情緒很糟，因此14日上午，再度到汽車旅館探視。

然而，徐女一進房間，卻驚見蘇女的一對兒女躺在床上，已沒有了生命跡象，蘇女則精神恍惚癱軟在地，嚇得徐女報警。警方趕抵，發現房間內有啤酒、K他命，不排除蘇女對兒女下藥後殺害。

蘇女被逮後稱，自己本從事櫃姐工作，但與丈夫離婚後，為照顧兒女及生病的家人因此失業，在龐大壓力下，讓她染上毒癮和酗酒惡習，負面情緒也因此不斷擴大，讓她有了輕生想法，並想帶著2個孩子一起上路。

一審新北地方法院國民法官庭認為，蘇女雖為單親媽媽，但身旁有親友及多個社福單位進行關懷、支援，卻僅因心情低落想不開，甚至認為孩子是她生的，所以有權決定他們的「去留」，根本無視子女的生命權，更違背身為人母應有責任，依2個成年人故意殺害兒童罪，各判處無期徒刑。二審高等法院仍判無期徒刑。

