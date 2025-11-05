單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出房租被趕 子女竟又遭恐怖養母寄生家暴

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出4個月房租被房東趕，子女竟又遭恐怖養母寄生家暴。（圖／《愛的延續公益協會》提供）

新北市一名45歲的單親母親阿穎，歷經丈夫長年家暴後帶著兩名年幼子女逃離，原以為苦難終結，只求能平靜過日子。沒想到，命運再度無情，一位從未見過的70多歲「養母阿姨」，憑著身分證上的養母登記強行搬入她家，還打傷她的兩名子女，被學校通知家爆。但「屋漏偏逢連夜雨」，阿穎手中的救命錢，又被詐騙集團騙光，存摺成了警示帳戶。如今又被房東趕人，生活陷入危機。

她帶一對子女逃離丈夫家暴 只求安穩過日

阿穎的故事，是許多受暴婦女的縮影。她曾有一個看似平凡的婚姻，卻在丈夫長年的辱罵與拳腳下滿身傷痕。為了保護孩子，她帶著一對11、12歲的子女逃離夫家，逃離後，她在工廠當作業員，每天加班到深夜，靠著微薄薪水與低收入補助勉強養活一家三口。日子貧苦、買不起手機，但能陪孩子寫功課、煮一頓熱飯，是她心中最踏實的幸福。

陌生養母上門寄生 貧窮平靜生活被打亂

命運卻在阿穎最脆弱的時候開了玩笑。幾年前，一位年約70多歲的阿姨突然上門，自稱是她的「養母」，並拿出戶口名簿指著名字要她「盡孝」。阿穎感到錯愕，因為身分證欄上有登記養母名字，加上父母早早過世、也從沒聽說被收養過，但無法證明。這位莫名其妙冒出來的「養母阿姨」就理直氣壯搬進家中。起初她想，也許多一雙筷子沒什麼，畢竟老人無依無靠，幫忙是好事。沒想到阿姨搬進後，卻是另一場苦難開始，「養母」常以長輩姿態命令家中大小事，連買菜、洗衣、倒垃圾都要她照辦，甚至開口要零用錢、電器用品。原本寧靜的小家，被恐懼與壓力取代。

單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出4個月房租被房東趕，子女竟又遭恐怖養母寄生家暴。（圖／《愛的延續公益協會》提供）

「養母」生病住院阿穎被迫當看護 導致失業又慘遭詐騙

有一天，養母突然病倒住院，卻強迫阿穎辭職全程陪病，說：「妳是養女，有義務照顧我！」。個性善良的阿穎放下工作到醫院照顧。但長達兩個月的住院陪病請假。導致阿穎的作業員工作被迫自行離職。養母出院後，阿穎試著找新工作，卻在求職網站上遭詐騙，被要求提供帳戶「領薪水」，結果帳戶被警方列為警示戶，從此無法再開戶領薪。她說：「那一刻我真的覺得天塌下來。」失業、欠租、沒有積蓄，她每天過得很省，只為讓孩子有飯吃。

寶貝孩子被犀利養母打 學校連發五次通報「家暴」

比失業更痛的，是看著孩子受傷卻無能為力。每當阿穎工作不在家，養母就對孩子大聲咆哮、出手毆打。孩子回家後沉默寡言、眼神閃爍、害怕恐懼，身上經常有不明瘀青。學校老師發現後心疼通報家暴五次，但每次社工前來，礙於身分證上登記養母的身份，讓相關單位沒有辦法處理，不能強制分開。孩子見到養母阿嬤臉色就低頭、不敢看她。

單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出4個月房租被房東趕，子女竟又遭恐怖養母寄生家暴。阿穎的一雙子女乖巧懂事喜歡唸書。（圖／《愛的延續公益協會》提供）

單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出4個月房租被房東趕，子女竟又遭恐怖養母寄生家暴。阿穎將家裡整理整齊，要求孩子也做到。（圖／《愛的延續公益協會》提供）

養母再次咬傷孩子終於可以「請走」養母 母子三人迎來曙光

生活夠苦了，求職被詐騙，還有這會犀利養母，阿穎不知道該怎麼辦？直到最近一次孩子身上出現明顯咬痕，學校再度通報，警方與社工終於聯手介入。經醫院檢查，確認孩子受虐事實，也發現阿姨疑似失智、有精神狀況。相關單位隨即註銷養母登記，並強制安置到醫療院所。阿穎跟孩子們懸著的一顆心，終於可以放來。

但是她馬上又面臨現實困境，房租積欠四個月，房東限期要求搬出。《愛的延續公益協會》理事長張庭溢表示，協會會資助搬遷所需租、押金，以及會啟動長期關懷，讓身心飽受「寄生吸附到無力掙扎」的低收母子三人，走出家暴陰影，過正常生活，平靜安穩過日子就是最真實的重生。

《愛的延續公益協會》官網：

https://www.love580.com.tw/

戶名：社團法人愛的延續公益協會

捐款帳號：郵局700帳號：03110351237430

線上捐款：https://reurl.cc/XQD5nR

原文網址：https://reurl.cc/Nx3gk6

