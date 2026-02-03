單親媽拉拔三子女 慈濟助學挹注希望

慈濟在尼泊爾藍毘尼助學，挹注希望，幫助一個單親家庭，有糧食補助，也協助改善居家環境，也讓孩子免於輟學，其中13歲的女兒，錢德拉，學習優異，也申請到私校獎學金。

「口說好話，心想好意，身行好事。」

將靜思語編成能夠朗朗上口的歌曲，讓人文老師在課堂上教唱，這是慈濟在藍毘尼，將善種子扎根在孩子心中的一種方式，就讀悲心女子學校的錢德拉，最愛上這堂課。

悲心女子學校老師 烏梅什：「錢德拉過去在班上說話大聲，較少主動思考與提問，但在接觸靜思語課程後，她學會專心聆聽，遵守課堂規範，遇到不懂的地方會主動發問，行為與態度都有明顯轉變，成為穩定出席，表現良好的學生。」

廣告 廣告

13歲的她，是家中唯一的女兒，父親在2022年因一場意外往生，母親得獨力撫養三個孩子，家中一度陷入斷炊的困境。

悲心女子學校學生 錢德拉：「我爸爸長期有癲癇的問題，有一天我們要去外婆家的路上，很不幸地，他掉進水裡，當場就過世了。」

在這個家最艱難的時刻，父親的表兄弟克禮斯納，向慈濟通報求助，志工立即提供糧食援助，並協助興建新屋，在她們生活逐漸穩定後，錢德拉也申請到悲心女子學校的獎學金，因而轉入私校就學。

錢德拉的母親 賓德拉瓦蒂：「女兒在學習方面很有天分，她會說尼泊爾語和英語，現在也會主動分擔家務，看到長輩懂得尊敬，也會照顧比她年幼的孩子。」

悲心女子學校學生錢德拉：「我們家以前真的非常貧窮，但現在因為慈濟的幫忙，我們有食物可吃 我也能上學。」

慈濟志工 克禮斯納：「現在媽媽變得堅強了，因為有慈濟的幫助和陪伴，孩子也努力讀書，我們也同感歡喜，我們會繼續陪伴和支持她們。」

在志工長期陪伴，及靜思語潛移默化的影響，錢德拉從一個失怙無助的孩子，逐漸成長為懂得感恩、勇於承擔的少女，這分轉變相信也是母親最引以為傲的。

更多 大愛新聞 報導：

藍毘尼慈濟園區 建築工程進度

藍毘尼義診深耕有成 廣受村民信賴

