單親媽控男網友猥褻：兒看到叔叔趴身上 法官查出「穿套裝褲襪」判無罪

記者林昱孜／台南報導

台南林姓男子遭一名單親媽媽阿涵（化名）指控，趁她服用安眠藥熟睡時脫褲猥褻，並指出兒子目擊「叔叔做生小孩動作」。台南地院審理發現，阿涵指控疑點重重，且睡覺穿著「套裝加褲襪」不合常理，至於證人兒子說詞，則為誘導式提問並非主動告知，認定證據不足，判決林男無罪，全案可上訴。

判決指出，林男與阿涵透過交友軟體認識，同日晚間，兩人相約阿涵住處見面，當晚她吃玩安眠藥昏睡，醒來發現下半身赤裸、鼠蹊部有精液。阿涵主張，「我跟兒子、被告一起睡」，兒子也看到林男趴在她身上蠕動。對於阿涵指控，林男表示，兩人是合意發生，對方提到可以交往看看。

阿涵自述當時睡覺穿著「連身套裝、短裙、褲襪」，台南地方法院認為，此已有違常理，一般人居家睡眠不會如此穿著，且兩人睡前已有如情侶般的親密擁抱，再加上阿涵兒子在審理時承認，是媽媽主動詢問「有沒有看到什麼事」，而非起床主動告知，與阿涵說法有明顯出入。

合議庭勘驗兩人訊息，發現阿涵曾經在雙方同床共枕後，詢問對方「是否想我交往」，直到林男表明不想談感情、態度冷淡後，阿涵才翻臉提告。法官審酌，阿涵指訴有諸多瑕疵，且關鍵補強證據不足，無法證明林男有利用藥性乘機猥褻，基於無罪推定原則，林男無罪。全案可上訴。

