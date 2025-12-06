單親媽顧自閉兒 志工助修繕海砂屋

醫療與慈善的結合，真實例子也發生在台中，有一位單親媽媽、兒子患有自閉症，住家又疑似是海砂屋，於是慈濟協助修繕，兩個月前，台中慈濟醫院院長、也帶著醫護和孫子，一起去打掃，又發現媽媽的腿、長年舊疾、疼痛難行，展開醫治。如今房子都弄好了，舉辦入厝儀式，院長也前來祝賀。

20多位龍井區的志工，一早就來幫忙清掃，因為要舉行入厝儀式，家裡一定要乾乾淨淨。 地板乾淨到閃閃發亮，客廳的鐵捲門也要用水清洗。準時九點，台中慈濟醫院院長簡守信，帶著醫療人員和小孫子來祝賀，一進門，院長就關心案家阮女士的病況。台中慈濟醫院院長 簡守信：「那個抽血檢查，發炎也沒有什麼發炎，沒有什麼發炎，所以不是細菌感染，這樣我們就比較放心了。」

10月中旬，簡院長帶著醫療人員和小孫子來幫忙打掃，當時就發現阮女士的左腿，疑似是纖維肌痛症，痛到走路都跛一跛的，於是安排他到台中慈濟醫院檢查，接下來還會後續的治療。台中慈濟醫院院長 簡守信：「我們醫療能夠跟著，慈善的腳步 把一個，不但是這個房屋外表的，這分的改變，內心 身體健康的改變，一起來達成的時候 讓他們，真正未來有不一樣(的可能)，甚至可以幫忙別人。」

簡院長的孫子 ：「二樓的 我們打掃的那一間，就變得全空，很乾淨對不對 對。」

志工煮了湯圓，還準備了蘋果，希望他們能夠平平安安。台中慈濟醫院院長 簡守信：「太高興了 大家，你看這麼多人來，表示這個改變是可能的。」

原本房子天花板掉落，很不安全，經過一個多月修繕，安全穩固，阮女士很感激。慈濟照顧戶 阮女士：「以前有聽過慈濟，但是沒有接觸，就不知道是怎麼樣的感受，現在接觸到就覺得，真的跟菩薩一樣 真的太好了。」

慈濟志工 張美華：「我們這次的協助，也讓她家裡 能夠煥然一新， 她也發願說，她的腳如果趕快好，她也希望跟我們一起來(當志工)。」

單親的阮女士，從越南嫁到台灣25年，貧病交迫，但慈濟帶來溫暖，讓未來充滿希望。

