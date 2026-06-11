「單親媽養2女」生活如無終點的馬拉松！愛心粽讓她們展笑顏

端午佳節，是一家人圍坐共享熱騰騰粽香的團聚時光，但對於弱勢家庭來說，節日的到來，往往也加深了生活壓力與現實困境的無力感。為了讓更多家庭感受到陪伴與被惦記的溫暖，道家人文協會今年準備2萬6,500顆愛心粽與1,800條愛心蛋糕，分送到新北市弱勢家庭、獨居長者及寄養兒少手中，陪伴他們共度端午與母親節。

端午節將至，協會理事長張旖(右)親手將愛心粽分享給家戶媽媽，傳遞誠摯祝福與溫柔陪伴的心意。(圖/道家人文協會)

這份愛的足跡，已默默走過14個年頭。多年來，協會累計分享的愛心粽受惠人次已逾7萬，堆疊高度也已超過6座玉山，而母親節蛋糕關懷行動也邁入了第 10 年。

廣告 廣告

為確保食品安全，讓長輩與孩子都能安心享用，協會今年同樣與合作廠商嚴格簽署食品安全合約。協會理事長張旖堅定表示：「協會秉持公益不只是物資的給予，更是一場關於『愛』的生命交會。透過節日前的一聲問候、一份點心，我們希望讓生活面臨考驗的家庭知道，在走出困境的路上，他們並不孤單。只要持續無私分享，相信微小的光芒，也能匯聚成照亮社會的暖陽。」

活動當天，手上接過愛心粽的小敏(化名)，是獨自扶養兩名女兒長大的單親媽媽，生活沉重地像是一場沒有終點的馬拉松，但她始終沒有放棄。懂事的長女彷彿知道媽媽的辛苦，學業表現優異，在課業上從不讓媽媽操心；然而，年幼的小女兒因體質虛弱曾接受腿部手術，目前仍需穿著輔助鞋行走，漫長的復健之路，以及沉重的經濟壓力，曾讓小敏一度感到喘不過氣。

隨著端午將至，協會捎來的愛心粽，為這個三口之家增添了久違的暖意。對小敏而言，這不僅是一份餐食，更是一股溫柔的力量。看著孩子們的笑容，她終於能放下肩上的重擔，陪伴家人感受節慶氣氛，並為自己重新注入面對未來的勇氣。

志工團隊不畏雨勢，將愛心粽親自送達新北市14個社福中心，再由社工交付每戶家庭，確保每份心意即時且溫暖地送達。(圖/道家人文協會)

活動現場，新北市社會局局長李美珍亦出席參與，與理事長張旖、志工團隊及家戶代表溫馨合影。本次關懷物資已於活動當日，由協會志工依各地區需求，親自送達新北市14個社會福利服務中心，並透過第一線社工夥伴在訪視時親手交付，確保每一份心意都能即時且溫暖地送達。

新北市社會局局長李美珍也對協會的長期陪伴表達由衷謝意：「感謝道家人文協會多年來從不缺席，這份長達14年的守護，不僅為弱勢家庭帶來最實質、最貼心的滋味，更化作陪伴他們前行最堅實的力量。」

更多中天新聞網報導

超罕見！端午巧遇「三火疊加」成最強轉運日 3招助攻下半年旺翻

粽葉、粽繩應丟一般垃圾！環保局：丟錯最重罰6千元

端午節前網購粽子遇詐騙 男子中老梗痛失百萬