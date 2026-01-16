單親家庭如何教養小孩？單親育兒注意「5件事」讓孩子感受到被愛

單親父母需要一人負擔兩人的角色，經濟重擔下還要獨自教育孩子，使得大部分的單親家庭都過的很辛苦。一名單親媽媽就在爆料公社分享自己單親、工作不順的心情，但當天帶兒子上學有了一段對話，讓媽媽決定還是要堅持下去。《優活健康網》特摘此篇分享單親教養注意5件事







單親媽媽與兒子的對話



兒子 ：媽媽，妳送我到這裡就好了。

媽媽：我可以送你到校門口阿，你不想媽媽多陪你一下嗎？

兒子：媽媽，不用了，你趕快送弟弟上課，然後在家裡好好休息。

媽媽：媽媽覺得感冒好的差不多了，我會趕快找工作，我會加油的。

兒子：我上課會乖乖聽話的。

媽媽：謝謝你，那我們約定好了，要一起加油喔！

這名單親媽媽前陣子因為無法配合公司上班時間，被老闆解雇，面臨單獨帶孩子，又頓時失去工作的情況，單親媽媽在社工的協助下，希望能夠爭取自己擁有的權益，過程中雖然辛苦，但是媽媽在某日與兒子間的對話中，又再一次的點燃自己繼續堅持下去的希望，兒子的早熟與懂事，讓她覺得為了孩子無論如何也要堅持下去。





單親教養注意5件事



社會對於單親家庭長大的孩子，有著許多的刻板印象，例如容易變壞，導致小孩被嘲笑或是產生自卑情感，所以單親的父母在面臨重大家庭變化的時候，不僅不能消沉，還要照顧到孩子的情緒變化。

單親有很多壓力，也會面臨許多困境，經濟和孩子兩頭燒會讓許多單親父母感到社會孤立，在沒有後援的情況下負擔重任。而有時孩子也會感受到父母的情緒壓力，調適不好的孩子可能會產生一些行為脫序的問題，所以要盡量降低單親家庭中的壓力感，讓孩子生活在正軌上。

1. 讓孩子感受到被愛

記得要每天讚美孩子，讓他們感受到父母是無條件的在愛他及支持他，因此也務必要減少「如果你表現好，我才⋯⋯」這樣的條件式用語。此外，再怎麼忙，每天也一定要抽出時間陪伴孩子，不管做什麼都好，如此他們才不會產生被拋棄的感覺。

2. 讓孩子規律生活

規律的時間表會讓孩子清楚下一步要做什麼，能減少孩子的不安感，穩定他們的情緒。

3. 避免情緒失控

單親父母在遭受巨大衝擊的情況下，可能會說出一些帶有強烈負面情緒的話，像是「就是因為你這麼不聽話，爸爸才會拋棄我們！」或是「因為你不乖，所以你媽才會被你活活氣死」。雖然這可能是無心之語，卻會對孩子造成嚴重的影響。

年紀越小的孩子越不具備釐清問題的能力，因為無法分離和父母間的認同感，所以父母離婚時，他們往往會傾向於將過錯歸因於自己不好，產生強烈的自我責備心裡。因此千萬不要隨便將這種錯誤歸因的可怕言語運用在孩子的管教上，以免加深孩子不正確的聯想。

4. 不對另一方口出惡言

單親家庭的子女，通常只能在父母其中一方中做選擇，因此即使內心深處對無法生活的另一方有所懷念，也會避免承認自己有這樣的情緒，「如果媽媽知道我想爸爸，一定會很生氣，所以我要忍耐。」

所以父母應該秉持著不口出惡言的原則，盡量不要在孩子面前數落、辱罵對方或翻舊帳，千萬要讓孩子了解一個破裂的婚姻，只是代表一對夫妻由於某些理由而無法適應彼此，但父母與子女間的情感及血緣關係卻是永遠不變的事實，如此孩子的心理也會發展得更健康。

5. 照顧好自己

當父母的狀態好，小孩才會感受到正面的力量，所以單親父母應該要照顧好自己。社交很重要，除了跟自己的朋友見面放鬆心情之外，同時也要記得帶著孩子規律運動、健康飲食以及充足睡眠，或是幫孩子安排一些課程，讓他們可以有規律積極的生活。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：單親媽媽丟工作，被早熟懂事兒子暖了心，單親家庭在教養上可以怎麼做？）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為單親家庭如何教養小孩？單親育兒注意「5件事」讓孩子感受到被愛