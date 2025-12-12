單親家庭母女相依 用愛陪伴看見希望

在南投，一位從大陸嫁到台灣的李女士，先生在16年前罹癌往生，她獨力扶養兩個年幼女兒，在經濟與生活壓力下，一度走得相當辛苦。所幸有慈濟人不間斷的陪伴，成為母女三人重要支柱。大女兒成績優異，順利錄取台大物理治療系，讓媽媽多年的辛勞，看見希望。

「你讀這個(物理治療系)剛好，可以幫我按摩，對不對，(講得好像 沒有讀之前 沒有按一樣)。」

一邊按摩，一邊小小地鬥個嘴，洪同學跟媽媽感情深厚，可見一斑。

爸爸16年前因癌症往生，媽媽獨力撫養洪同學姊妹倆長大。

洪同學的媽媽 李女士：「(她)就是2歲多，妹妹1歲，爸爸就不在了，那時候其實是很低潮的時候，像這個房子，那時候還欠了100多萬的房貸。」

洪同學孝順、成績優異，從不用媽媽操心，高中畢業後，進入台大物理治療系就讀。

洪同學：「我喜歡，醫療方面，它的課程內容，我覺得幫助別人，我也會很開心，所以我就想，從事跟服務相關的職業。」

媽媽從事照服員工作，洪同學會幫忙家務，減輕媽媽負擔，同時也是妹妹的好榜樣。

洪同學的妹妹：「平時的話，我們相處，其實滿像朋友，也都會常常會一起聊很多事情，可能是我學習上面一些動力，就覺得不能輸她。」

16年來，慈濟人不間斷的關懷陪伴，在生命每個階段，給予母女三人支持。

洪同學：「我接受很多人的幫助，才可以讀到現在，希望可以回饋他們。」

洪同學的媽媽 李女士：「發自內心，真的很感激他們，我覺得我就跟小孩子說，以後你就是，等你有能力，就回饋社會。」

慈濟志工 藍惠娟：「非常正向，能夠幫助別人，她們都是想盡辦法，義不容辭。」

人生路上，母女三人一步步走出自己的力量，也把受助的溫暖，化成未來助人的方向。

