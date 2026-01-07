單親少年當車手取贓款 連累母親要連帶賠償被害人255萬元

〔記者李立法／屏東報導〕17歲單親楊姓少年加入詐騙集團擔任「車手」，負責出面向被害人收取贓款，結果失風被逮，除了要面對刑責，還連累監護人母親要連帶賠償被害人損失的255萬元。

蕭姓男子誤信網路投資詐騙技倆，下載股票投資軟體後，陸續以匯款、網路轉帳及面交等方式，交付款項1061萬多元給詐騙集團成員；由於遲未收到投資報酬，才驚覺受騙，但已拿不回失款，警方據報逮到劉男等部分詐騙集團成員。

蕭姓被害人向警方表示，他曾將其中一筆255萬元的現金在咖啡廳交給自稱投資專員的年輕人，警方循線逮到擔任詐騙車手的該名楊姓少年，依法送辦，蕭男遂向楊男及監護人楊母提告求償；屏東地院認為求償有理，判決楊姓母親2人應賠償被害人255萬元；可上訴。

