單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事





你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?

我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。

我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：

──那種沉重的負擔無人可分擔、

──面對無情手足的憤怒難以熄滅。

也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？

媽獨自帶大3孩，老了卻連一口飯都吃不上

人間煉獄，蒼天真的有眼嗎？

故事開始：讀者來信談及她八十歲母親的故事。

她說，早上讀到那篇〈蒼天有眼〉，忍不住想問一句：蒼天真的有眼嗎？

她的母親，正如另一篇〈人到暮年〉裡的主角，只是情境更加艱難──單親，在那個保守的年代裡，勇敢離婚，獨自撫養三個年幼的孩子，靠著微薄的勞力維生。沒有學歷，也沒有積蓄，也沒有多餘的錢能攢下來買間房子，只能拚盡全力支撐著那個家。

如今年逾八十，病痛纏身，生活品質變得極差。原本獨居的她，現在搬去與兒子同住，生活費靠的是勞保退休金，還需支付房租給兒子。而與兒子一家同住，卻難得吃上一頓熱騰騰的飯菜。

住在附近的女兒雖承擔了大部分照顧工作，卻無法改變母親在兒子家中的處境。

這個家庭的關係已經惡化到令人痛心的地步：

──兒子對妻子言聽計從，任何與母親有關的事，總是以指責母親收場 ──申請長照服務被以「不准陌生人進家」為由拒絕 ──醫生提議的居家照顧方案也遭到兒子媳婦聯合反對 ──就連母親與親友說說話，排解心情的對話也被偷錄作為「罪證」，只差沒明講要把母親趕出去

現在她的願望是：「如果有人願意租房給八十歲老人，請第一時間通知她，她會馬上幫媽媽搬離這個地獄。」

曾經的她最怕母親失智，因為照顧的重擔幾乎都壓在她身上。但現在，她反而希望母親能遺忘過往，遺忘這些苦楚，也許對老母親來說，才是真正的解脫。

她沒有任何信仰，也不知道有沒有因果輪迴，但她不在乎她的兄嫂們的下場是什麼，因為對她來說，這些人根本不值得她耗費一分情緒。

她說: 如果可以，我只願媽媽像《可可夜總會》裡的靈魂那樣，灰飛煙滅即可。人間煉獄，對她來說太苦了。??

孩子看著你對長輩的態度，學習如何對待你

這不是什麼特殊案例，而是許多老人處境的縮影。

看完這個故事，我腦中浮現的是: 她母親那個世代的女人，大多被教育成「阿信」，吃苦耐勞才是美德，委屈求全才是修養。如果她出生在現在，也許她也能是一位發光發熱的女子，但她沒有選擇的機會。

她就是成長在那樣的時代，而我們，是接受了另一種價值觀的世代。

那麼，面對長輩跟我們不同價值觀的種種言行，我們是否能多一點體諒、多一點理解？

因為有一天，我們也會老，而我們的下一代，將生活在一個我們無法想像的AI時代，以後會是怎樣翻天覆地的變化，不得而知，但可以預見。

菩薩畏因，眾生畏果。如果不想自己老後被嫌棄，那從現在開始，別急著嫌棄長輩。你的孩子會看著你怎麼對待上一代，從中學會如何對待你。

家不一定是避風港

還有三個我想說的重點：

一、老年貧窮＋病痛＝雙重折磨

人一旦進入老化，健康走下坡、收入中斷，若再加上沒有資產、沒有退路，生活品質與尊嚴都可能迅速下墜。

二、有些家庭，只有血緣，沒有溫度；如果遇到，請別自苦

說是親人，實則冷漠至極。有些人沒心，是無法教出心的。有些家庭，其實只是血緣的集合體，不是避風的港灣。很現實，但無法否認。

三、夾縫中求呼吸的中年照顧者

你們真的辛苦了。 在無支援、無理解的處境下，願意撐住照顧責任，是一種深層的堅強。但也請記得：別讓自己倒下去，因為你是家裡最後一根柱子。

為自己的老後做準備

?

至於我們這一代人，面對老後該準備什麼？

如果不希望老後遭遇這種情況，有幾件事，現在就該開始準備：

●經濟的底氣：盡早為自己的老年存下「不用看人臉色的錢」。這筆錢，不是用來投資翻身的，是你老年生存的保命錢。

●居住的主權：有自己的空間，才有選擇權。但現在台灣房子這麼貴，如若買不起房，就做好心理建設──老了租不到，就住安養中心。

●健康最重要：不只身體健康，心態也要健康。沒有健康，一切歸零。

●情感的放下：別期待每個孩子都懂感恩、每個家庭都講天理，沒有期待，沒有傷害。若有多出來的，那便是溫柔。

