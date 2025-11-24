單親櫃姐枕頭悶殺子女 上訴三審遭駁回「無期徒刑定讞」

蘇女二審出庭畫面。讀者提供

新北市中和區36歲蘇姓女子獨力扶養一雙兒女，疑似不堪生活壓力，用枕頭活活悶死自己的孩子，一二審皆判無期徒刑，案上訴至三審，最高法院24日駁回，全案定讞。

蘇女原在百貨公司擔任櫃姐，和前夫離婚後獨力扶養一對小姊弟，另還在父親要求下，辭去工作照顧臥病在床的奶奶，龐大的生活、經濟壓力，讓蘇女喘不過氣。2024年母親節前夕，她帶著兒女入住汽車旅館，疑似喝酒後情緒失控，用枕頭活活悶死小姊弟，直到徐姓友人前來探訪，發現孩子們躺在床上，已沒有生命跡象，蘇女則神情恍惚，癱軟在地，趕緊報警。

廣告 廣告

案經新北地院國民法官庭審理，認定蘇女觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》成年人故意對兒童犯殺人罪共2罪，雖同情她身為單親媽媽，生活不易，但考量她自17歲就開始吸食毒品，明知自己情緒低落下吸毒會精神恍惚，竟放任自己在汽車旅館和兒女獨處時間吸食K他命等毒品，因而釀成悲劇。

法官認為，蘇女先前在百貨公司擔任櫃姐，年收入約50萬元，她失業後未積極尋找工作，仍有錢繼續買毒品，可見不是因為經濟壓力犯案，種種因素考量，判處她無期徒刑，蘇女不服上訴，高等法院維持原判，蘇女再上訴至三審，最高法院今日駁回，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

獨家／黑道洗車行！佯稱刮壞烤漆怒砍身障員工逼簽本票 父母出面道歉也被揍

幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空