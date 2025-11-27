單親母曾私訊求助大S！她秒匯133萬救「白血病女孩」暖舉曝光

大S生前善舉曝光。翻攝大S臉書

大S今年2月在日本不幸病逝，如今已經過將近1年時間，她所留下的美好卻仍持續傳頌，有一名單親媽媽發文透露，她女兒因為罹患白血病，需要鉅額醫藥費，她曾私訊一些藝人，希望能獲得幫助，其中只有大S回覆，二話不說轉帳，30萬人民幣（約132萬元台幣），這筆恩情讓她至今都十分感動。

單親媽揭大S暖舉 獲匯款133萬救白血病女兒

該名來自廣西的單親媽媽表示，當時她因為無法負擔白血病的龐大醫藥費，因此向不少明星求助，其中只有大S用心確認聯絡方式，在瞭解情況後，立刻匯款30萬人民幣（約133萬台幣），甚至告訴她「專心給孩子治病，不夠再說。」，並表示此事不需要宣揚，「我私信了好多明星，都沒人理我，是她給了我大女兒第二次生命。」為善不欲人知的態度讓她至今非常感動。

單親媽媽很感謝大S的幫助。翻攝微博

再助妥瑞症童母 大S慷慨捐44萬

不只如此，還有一位母親透露，自己的7歲兒子罹患妥瑞氏症，每個月都需要超過2000元人民幣（約8800台幣）的治療費，沒想到她私訊大S後，對方直接問說：「需要多少？」她表示需要10萬元人民幣（約44萬台幣），大S也立刻匯給她，儘管她強調一定會還錢，大S卻大方說：「不用還了，好好照顧孩子。」大S還幫助過結核病的孩子，通通不計回報。

從早產雙胞胎到結核病童 大S默默行善多年

2016年大S也曾幫助一位早產雙胞胎母親，並持續協助對方，這串貼文討論曝光後，不少網友紛紛直呼：「大S的善良從不需聚光燈，卻是讓每個絕望的人相信光的存在」、「以前覺得藝人做了什麼好事，過一段時間就發宣傳的行為意圖太明顯，但看到大S給白血病患者母親捐款30萬的事，再聯想她去世後才有那麼多人站出來說在生活裡得到來自她的善意，可能還有更多沒被公開的善舉，這時候才真的覺得做好事就是要說。」



