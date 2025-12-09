單親父車禍雙腳差一步截肢 新光醫院新療法逆轉保雙肢

蘇姓男子2年多前因嚴重車禍導致雙腿遭到嚴重夾傷，雙側膝下創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，僅殘留肌腱及動脈，左腿也呈現嚴重開放性骨折和部分截斷，面臨雙腿可能要截肢的命運。但考量蘇先生為單親父親，且以駕駛為生，醫療團隊決定全力投入保肢行動，隨著骨科及整形外科相繼接力進行長達6小時的顯微手術，以及13天的負壓滴注治療及總計12次手術，終於保住蘇先生雙腿。目前他已能在助行器輔助下行走，並成功返回工作崗位。

2023年6月10日傍晚，蘇先生發生嚴重車禍，傷勢主要集中在雙腿，當他被緊急送往新光醫院時，不但神智混亂，外傷嚴重程度評分為9，雙側小腿創傷程度為最嚴重等級的 Gustilo IIIc型開放性骨折，並合併血管與神經損傷，生命與肢體均面臨高度風險。新光醫院急診迅速啟動創傷小組，醫療團隊初步評估蘇先生傷勢嚴重到可能需要雙腿截肢，但考量蘇先生是家中唯一的經濟來源，若失去雙腿，生計將無以為繼，故團隊決定全力投入保肢行動。

骨科醫師首先完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊接力進行長達6小時的顯微手術，成功完成血管重建和神經修補；治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。歷經13天負壓滴注治療及總計12次手術，最終蘇先生僅需截除右大腳趾，成功保住雙腿。並在入院第115天接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家。新光醫院整型外科主任林育賢表示，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口。手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。

林育賢進一步說明，交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，從達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，同時結合負壓治療的優點，協助清創，有效降低感染率並促進組織癒合。林育賢強調，這次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用。對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。



