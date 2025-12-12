單親父車禍「腿只剩肌腱連著」 醫護拼命助他免截肢...保住工作

單親父親蘇先生因嚴重車禍導致雙腿幾近截斷，經新光醫院多專科團隊運用交替式負壓滴注新療法，成功保住雙腿並恢復行走能力。這起罕見的重度創傷保肢成功案例，為類似病例的治療提供了寶貴經驗。

單親父親蘇先生因嚴重車禍導致雙腿幾近截斷，經治療成功保住雙腿並恢復行走能力。（示意圖／Pixabay）

2023年6月10日傍晚，蘇先生遭遇嚴重車禍，雙側膝下出現創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，僅殘留肌腱及動脈，左腿也呈現嚴重開放性骨折和部分截斷。送抵新光醫院時，蘇先生神智混亂，外傷嚴重程度評分為9，雙側小腿為最嚴重等級的Gustilo IIIc型開放性骨折，並合併血管與神經損傷，生命與肢體均面臨高度風險。

新光醫院急診立即啟動創傷小組，醫療團隊初步評估認為腿部傷勢嚴重到可能需要截肢。考量蘇先生為單親父親且以駕駛為生，團隊決定全力投入保肢行動。骨科醫師首先完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊進行長達6小時的顯微手術，成功進行血管重建和神經修補。

治療過程中，醫療團隊導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。（示意圖／Pixabay）

治療過程中，醫療團隊導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。經過13天的負壓滴注治療及總計12次手術，最終僅需截除右大腳趾，成功保住蘇先生的雙腿。在入院第115天後，蘇先生接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家，目前已能在助行器輔助下行走，並成功重返工作崗位。

新光醫院整形外科主任林育賢表示，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口。手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。

單親父親蘇先生因嚴重車禍導致雙腿幾近截斷，經交替式負壓滴注新療法，成功保住雙腿並恢復行走能力。（圖／新光醫院）

林育賢解釋，交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，從而達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，同時結合負壓治療的優點，協助清創，有效降低感染率並促進組織癒合。

林育賢強調，這次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用。對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。

