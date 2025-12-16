單親父遇車禍險截肢！新療法成功保住雙腿

【健康醫療網／記者陳靖安報導】蘇先生因嚴重車禍事故，導致雙腿遭到嚴重夾傷，外傷嚴重程度評分為9，雙側小腿為最嚴重等級的Gustilo IIIc型開放性骨折，並合併血管與神經損傷，生命與肢體均面臨高度風險。新光醫院整形外科林育賢主任表示，患者透過創傷小組協助，成功血管重建和神經修補，並透過交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，成功保住雙腿。

13 天負壓滴注治療、12 次手術保住雙腿、重返工作

林育賢主任說明，新光醫院急診在蘇先生到院急診後，迅速啟動創傷小組，醫療團隊初步評估腿部傷勢嚴重到可能需要截肢，但考量蘇先生為單親父親且以駕駛為生，團隊決議全力投入保肢行動。骨科醫師首先完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊接力進行長達 6小時的顯微手術，成功血管重建和神經修補，治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。

歷經13天負壓滴注治療及總計12 次手術，最終僅需截除右大腳趾，成功保住雙腿。在入院第115天，蘇先生接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家。目前他已能在助行器輔助下行走，並成功重返工作崗位，持續接受門診追蹤。

交替式負壓滴注新療法+特殊孔洞敷料 降低感染率、促進組織癒合

新光醫院整形外科林育賢主任表示，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口。手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。

林育賢主任進一步說明，交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，從而達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，同時結合負壓治療的優點，協助清創，有效降低感染率並促進組織癒合。

多專科團隊與新進療法 可望成重度創傷患者福音

林育賢強調，這次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用。對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。

