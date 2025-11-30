單親爸爸罹心臟病 志工協力搬家安頓

單親爸爸要撐起一個家，很不容易，在馬來西亞新山，有位照顧戶，他是單親爸爸，之前罹患心臟病，行動也不方便，最近一家大小搬家，可是一件大工程，還好這時候多了好幾雙手腳，一起來幫忙，也祝福這家人在新環境、新生活，可以更加順利。

志工不分男女，一趟一趟來回，幫忙照顧戶把家具搬下樓，回憶當初見到他們時，志工滿滿不捨。

志工 賴玉雲：「家裡的家具都很簡陋，然後，米桶是空空的，真的是沒有米的，然後桌子上的，那個餅乾桶全部是空的，冰箱開打來，全部只有一支一支的礦泉水，(其他)什麼都沒有，所以我們看了之後，我們就講說，這個個案我們需要幫忙。」

廣告 廣告

這個家的男主人是單親爸爸，七月時心臟病發，後來在慈濟的協助下，努力做復健，手腳才慢慢恢復知覺。

慈濟照顧戶 提亞咖拉詹：「還好有慈濟的幫助，我也有努力在做復健，如果沒有慈濟，我真的不知道會發生什麼事。」

搬家雖是體力活，但藍天白雲的身影中，也有七旬的年長志工參與。

慈濟志工 黃玉龍：「我覺得我的腳支撐不起的話，我會放下(櫥櫃)，自己要照顧自己啦，還可以啦，還可以。」

搬到新的住處後，提亞咖拉詹一家，也開啟了新的生活。

慈濟照顧戶 提亞咖拉詹：「新住處的房租比之前便宜，我就能把錢花在其他開銷上，用在孩子的學費或提升我自己，所以減輕我的負擔，慈濟幫了我很多 。」

有了安穩舒適的新家，一家人告別昔日的壓力，孩子也能健康成長，快樂學習了。

更多 大愛新聞 報導：

親子成長班圓緣 戲劇啟發環保行動

星馬洗腎中心交流 人文關懷有志一同

