單親爸猝逝！公車司機助成孤兒的她走出陰霾 暖心一段話逼哭全網

日前，桃園客運司機痛毆高中生的爭議事件，讓大眾對公車司機群體產生不少負面觀感。然而，一位女網友在Dcard上分享了她求學時期遇到的暖心經歷，當時自己痛失至親，一位細心的公車司機察覺她的異樣後，不僅時常送上關懷，叮嚀她要按時喝水、早點休息、注意保暖，正是這份及時的溫情，讓她逐漸走出喪父的陰霾，並呼籲大家別因為少數人的行為，一竿子打翻一船人，否定所有盡忠職守的工作者。

這名女網友提到自己童年和青春期經歷的錐心之痛，她幼年時母親因車禍撒手人寰，高中時，父親又因心肌梗塞驟然離世。辦完喪事後，她整個人如同行屍走肉，情緒麻木到一滴淚也流不出來。過往，父親每天早晨都會為她準備早餐，伴隨著電視聲和一句「早安」，這些習以為常的日常，卻隨著父親的逝去而化為泡影。

喪禮結束後，她返回學校上課，搭上了那位熟識司機所駕駛的公車，司機見她多日未現身，便隨口關心了幾句，在聽到她回答家中有事時隱約猜到可能家中有親人過世，司機也沒有多問，只是在她下車時輕聲叮囑「不要難過，上課加油」，這句簡單的話語彷彿點燃了開關，讓她隱忍已久的情緒潰堤，一到教室便趴在桌上忍不住哭出來。

放學時，她再度搭上同一班公車，司機聽到鄰居關切她日常生活的對話，得知她孤身一人面對困境，好心的司機隔天還刻意送給她一份早餐，自此也持續不斷關心她的飲食起居和身心狀態。當她忍不住詢問司機為何如此費心照料時，對方真摯回答：「我也是當爸爸的人，如果我怎麼了，也希望有人能這樣關心我的小孩」，這份無私的關愛，成為她療癒傷痛、重新振作的關鍵力量，逐漸走出喪親的陰霾。

這個暖心經歷讓無數網友淚崩直呼「超有洋蔥」，直呼「世界上都有很多善的事情在我們生活周遭」，還有人替公車司機說話，「其實公車司機好的真的非常多，真的是因為現在福利差、環境不好，才會導致司機品質越來越差」。

