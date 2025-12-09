單親爸車禍「雙腳幾截斷...」 新光醫院奇蹟115天成功保肢 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

53歲的蘇先生，2023年在一場追撞車禍當中遭受嚴重傷勢，雙側小腿創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，負責救治的新光醫院醫療團隊不放棄「保留雙腳」，全力投入保肢行動，由骨科、整形外科團隊接力進行手術，成功血管重建和神經修補，治療過程中更導入新療法，最終僅需截除右大腳趾，成功保住雙腳。

新光醫院今（9）日召開記者會，公布最新醫療成果，醫療團隊導入新療法成功為蘇先生保留雙腳。

蘇先生發生車禍當下，駕駛的小貨車翻覆、車頭全毀，雙腿遭到嚴重夾傷，消防人員破壞車體將他救出時，雙側膝下創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，僅殘留肌腱及動脈，左腿也呈現嚴重開放性骨折和部分截斷，被送到急診時，神智混亂，外傷嚴重程度評分為9，雙側小腿為最嚴重等級的Gustilo IIIc型開放性骨折，並合併血管與神經損傷，生命與肢體均面臨高度風險。

新光醫院整形外科主任林育賢表示，醫療團隊初步評估，腿部傷勢嚴重到可能需要截肢，但考量蘇先生為單親父親且以駕駛為生，團隊決議全力投入保肢行動。

林育賢說，骨科醫師首先完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊接力進行長達6小時的顯微手術，成功血管重建和神經修補，治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，最終在歷經13天負壓滴注治療及總計12次手術，僅需截除右大腳趾，成功保住雙腿。蘇先生也在住院第115天，接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家，目前已能在助行器輔助下行走，並成功重返工作崗位。

車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口。林育賢指出，傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，則能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，從而達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，同時結合負壓治療的優點，協助清創，有效降低感染率並促進組織癒合。

林育賢強調，這次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用。對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。

新光醫院副院長洪子仁說，醫療科技不斷進步，期待政府能進一步提升醫療投資，健保給付納入輔助性治療，減輕病人負擔。

照片來源：新光醫院提供

