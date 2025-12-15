單親酒店公關帶嬰上班 8個月大女嬰成「毒二代」 毛髮血液K毒、喵喵超標亡

台南市一名酒店女公關生下女兒後，竟帶到上班吸食二手毒品，體內多種毒品超標。示意圖。取材圖庫shutterstock

台南市一名陳姓酒店女公關去年5月生下女嬰，因單親撫養，竟把出生不久的女兒帶到充滿毒品煙霧的環境中陪侍，導致女嬰體內被檢出多愷他命、「喵喵」等多種三級毒品。女嬰今年3月嗆奶死亡，台南地檢署驗屍時發現這起離譜情事，依「妨害未滿七歲幼童發育罪」起訴陳女。

起訴書指出，年約30歲陳女在台南市善化區某酒店擔任公關，她曾有施用毒品的前科紀錄。陳女應清楚知道愷他命（Ketamine）、俗稱「喵喵」的Mephedrone以及4-Chloromethcathinone等均屬於毒品危害防制條例列管的第三級毒品。她也常見客人在工作場所施用毒品。

廣告 廣告

但陳女竟從女兒去年5月中旬出生後到今年3月初，多次帶女兒到工作的酒店或其他不明處所。此舉導致女嬰長期與正在施用毒品的不詳客人近距離共處一室，直接吸入或接觸到含有愷他命等毒品成分的二手煙霧，嚴重妨害了女嬰身心健全發育。

女嬰今年3月8日因嗆奶併吸入性肺炎導致死亡，檢察官相驗並督同法醫解剖後，這起案件才循線曝光。法醫檢驗報告證實，女嬰血液中檢出了愷他命（Ketamine，濃度達0.011μg/mL）成分，更令人震驚的是，女嬰的毛髮中也驗出包括4-Chloromethcathinone（合成卡西酮類化學合成物質）、喵喵（Mephedrone）、愷他命及其代謝物NorKetamine等多種毒品成分。

陳女在偵查期間坦承犯行。檢方將陳女從女嬰出生到死亡前的多次、長期帶幼童到毒品環境的行為，視為單一決意下的「接續犯」。

檢方強調，陳女應知悉毒品具有成癮性，且長期吸入燒烤毒品產生的煙霧會影響大腦功能。加上被害人為未滿1歲的幼兒，對毒品的耐受力與代謝能力遠比成人低，長期暴露在含毒品煙霧的環境下，已產生妨害其身心發育及身體自然發展的具體危險。

台南地檢署指出，陳女已觸犯刑法第286條第1項「妨害未滿十八歲之人身心健全或發育罪」。因被害女嬰在案發時是未滿七歲的幼童，因此將依刑法第286條第3項的規定加重其刑二分之一。全案日前偵結並起訴陳女。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

高雄偵查佐遭四惡煞痛毆濺血 竟是因酒後「嘴賤」嗆賭場

轎車紅燈越線GG了 警盤查驚見後座「全套棒球隊」軍火庫

5.9億炸藥案爭議延燒 福麥反擊：經得起檢驗絕非「賴友友」