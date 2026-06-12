單親阿嬤左眼失明 隔代教養拉拔孫女

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56歲黃姓阿嬤獨力扶養7歲孫女，靠微薄收入與補助度日。（圖／東森新聞）





幼幼基金會要幫助1千戶弱勢單親家庭募款。在高雄，7歲大的女童在爸媽離家失聯後，只能和56歲的阿嬤相依為命。阿嬤左眼失明，滿身病痛，靠著一週兩天的清潔工作與政府補助艱苦度日，乖巧懂事的孫女成為奶奶心中最溫暖的依靠。

7歲的孫女開心玩耍，黃小姐則在一旁處理家務，略為擁擠的生活空間，紀錄著祖孫倆的日常。現年56歲的黃小姐，左眼已經失明，到了夜晚幾乎無法外出，身上更患有胃潰瘍、坐骨神經痛等慢性疾病。沉重的經濟與照顧壓力讓她身心失衡，得定期到身心科報到。

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單親奶奶黃小姐：「左眼完全看不到，完全是靠右眼，那右眼的視力大概快700度，所以騎車對我來講很吃力。」

求助網路輔導功課，除了身體病痛，隔代教養的考驗接踵而來。當孫女功課不會時，別人的爸媽或許能快速解答，但黃小姐只能拿起手機，吃力地在網路上幫孩子翻找答案，或是反覆琢磨老師給的解析。自己教育程度不高，所以她希望孩子能多讀點書。

單親奶奶黃小姐：「我不會像別的爸爸媽媽，馬上就看得懂這個字是什麼，所以我會幫她查。」

為了配合小學生的上下課時間，黃小姐難以找到合適工作，目前僅能靠著一週兩天，在社福機構擔任清潔臨時工補貼家用。

單親奶奶黃小姐：「目前就是自己獨自扶養一個小孫女，然後兒子暫時都是在外地，我是有在社福機構做一個禮拜一次的清潔。體力上有時候真的沒有辦法去，因為我有坐骨神經痛，有時候腳痛就沒有辦法走。」

單親奶奶獨扛家計，小女孩的爸媽離異，多年來黃小姐靠著微薄的薪水和政府補助獨力照顧她。儘管生活百般艱苦，但懂事的孫女從不過問父母的事情，平時還會貼心幫忙家務。

單親奶奶黃小姐：「她也很貼心，很多話她可能知道，她不問，因為她也怕阿嬤傷心。」

孫女展示自己做的手工藝品，生活困苦依舊樂觀，黃小姐在旁忙碌時，孫女就乖巧地自己玩耍、看電視，小女孩開心地展示自己做的手工藝品，對著心愛的玩偶露出童真的笑容。幼幼基金會單親專案，孩子沒有選擇出生的權利，您的溫暖支持能讓辛苦的單親弱勢家庭，減輕生活壓力。

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